Israel bắt 10 người sau vụ tấn công phóng viên Mỹ, quan chức Pháp ở Bờ Tây

Cảnh sát Israel cho hay họ đã tiến hành đột kích tại một số địa điểm ở khắp Bờ Tây, đồng thời thu giữ nhiều phương tiện và các bằng chứng liên quan vụ tấn công nói trên.

Binh sĩ Israel trong một chiến dịch quân sự tại trại Jalazun dành cho người tị nạn Palestine ở Bờ Tây ngày 14.10

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"Sau các vụ bạo lực nghiêm trọng vào cuối tuần qua, bao gồm hành vi tấn công một nhân viên truyền thông và những vụ tấn công nghi nhắm vào công dân nước ngoài, một chiến dịch bắt giữ đã được thực hiện trước bình minh", thiếu tướng Moshe Finchi, chỉ huy lực lượng cảnh sát Israel tại Bờ Tây, thông báo.

Ông Finchi nói thêm: "Các nghi phạm bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan những vụ bạo lực này, vi phạm lệnh của chỉ huy quân sự về một khu quân sự bị cấm, cũng như thực hiện những công trình xây dựng trái phép".

Hôm 16.10, những người Israel định cư đã tấn công một đoàn xe chở các nhà ngoại giao châu Âu, trong đó có tổng lãnh sự Pháp và Bỉ tại Jerusalem, khi đoàn xe đi qua thị trấn Taybeh ở Bờ Tây.

Những người Israel định cư còn hành hung ông Bernard Baudoux (78 tuổi), Thị trưởng thị trấn Aulnoye-Aymeries của Pháp, theo AFP. Ông Baudoux đến thăm Bờ Tây và đang tham gia hỗ trợ người Palestine thu hoạch ô liu tại đây.

Trước đó vào ngày 15.10, những người định cư đã tấn công bà Heidi Levine, phóng viên ảnh đang làm việc cho tờ The Washington Post (Mỹ), khiến bà phải nhập viện với tình trạng bị gãy đốt sống.

Những vụ tấn công mới diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng của những người định cư tại Bờ Tây.

Các nhóm nhân quyền lưu ý rằng Israel hiếm khi truy tố những người định cư khi nạn nhân là người Palestine. Theo Liên Hiệp Quốc, trong nửa đầu năm nay, trung bình mỗi ngày có 6 vụ tấn công của người Israel định cư nhắm vào người Palestine.