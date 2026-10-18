Đoàn ngoại giao châu Âu và phóng viên Mỹ bị tấn công tại Bờ Tây

Ngày 17.10, một nhóm nhà ngoại giao của các nước Ba Lan, Bỉ và Pháp bị những người định cư Israel tấn công tại làng Taybeh ở Bờ Tây. Đây là ngôi làng của người Palestine theo Cơ Đốc giáo, nằm ở phía đông thành phố Ramallah.

Vụ tấn công các quan chức châu Âu tại Bờ Tây ngày 17.10 ẢNH: REUTERS

Theo CNN, một video được quay tại hiện trường cho thấy ông Bernard Baudoux - Thị trưởng vùng Aulnoye-Aymeries (Pháp) đang ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào một chiếc xe có cửa sổ bị vỡ, trong khi một số người đứng bên cạnh. Trong các video khác, những người định cư đeo khăn che mặt, cầm gậy chặn đường người quay phim đang ngồi trên xe và yêu cầu xác minh danh tính.

Phó tổng thống Palestine Hussein al-Sheikh kêu gọi cộng đồng quốc tế bắt Israel phải chịu trách nhiệm cho hành vi này, điều mà ông cho rằng người dân Palestine đang chịu đựng mỗi ngày.

Ba Lan, Bỉ và Pháp đều đã lên án vụ tấn công của những người định cư Israel tại Bờ Tây, nói rằng việc nhắm vào thành viên đoàn ngoại giao là không thể chấp nhận, đồng thời yêu cầu chính phủ Israel xử lý những người liên quan.

Quân đội Israel nói rằng không có binh sĩ nào tại khu vực vào thời điểm đó và chuyến thăm của đoàn quan chức châu Âu đã không được phối hợp với quân đội. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar lên án mạnh mẽ "hành động bạo lực nghiêm trọng của những kẻ bạo loạn Israel" và cho biết Bộ Ngoại giao đang liên lạc với đại sứ các nước liên quan và hỗ trợ hành pháp.

Phóng viên ảnh người Mỹ Heidi Levine nằm viện sau khi bị tấn công tại Bờ Tây ngày 16.10 ẢNH: REUTERS

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi phóng viên ảnh kỳ cựu Heidi Levine của tờ The Washington Post bị người định cư Israel tấn công. Theo tờ báo, những người bịt mặt đã đốt các cây ô liu đang chuẩn bị được người Palestine thu hoạch và ném đá. Bà Levine có mặt để tác nghiệp về việc thu hoạch đã bị tấn công, bị vây đánh và lấy hết đồ đạc.

Bình luận về vụ việc này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói "vô cùng lo ngại trước những hình ảnh và những gì đang chứng kiến". "Tổng thống [Donald Trump] đã nói rất rõ ràng, ông ấy đã lặp đi lặp lại điều này, ông ấy không muốn thấy xung đột hay khủng hoảng xảy ra ở Bờ Tây", ông Rubio nói, kêu gọi Israel "trấn áp" hành động bạo lực ở đó.

Reuters dẫn thống kê của Yesh Din - một nhóm giám sát các khu định cư Israel, những người định cư Israel ở Bờ Tây đã tham gia vào ít nhất 170 vụ tấn công nhằm vào người Palestine kể từ ngày 27.9, khoảng thời gian bắt đầu vụ thu hoạch ô liu hằng năm.