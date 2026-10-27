Căn cứ Mỹ ở Nhật cấm xe điện BYD của Trung Quốc

Căn cứ Không quân Kadena của Mỹ trên đảo Okinawa ẢNH: REUTERS

Tờ The Guardian ngày 27.10 đưa tin một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài vừa cấm các loại phương tiện do nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD chế tạo, với lý do lo ngại về an ninh.

Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26.10 tại Căn cứ Không quân Kadena trên đảo Okinawa ở miền nam Nhật Bản làm dấy lên đồn đoán rằng các biện pháp tương tự có thể được áp dụng tại những cơ sở quân sự khác của Mỹ.

Động thái này nằm trong chiến dịch của Washington nhằm kiểm soát các công nghệ Trung Quốc bị nghi ngờ được sử dụng để thu thập thông tin nhạy cảm.

"Những phương tiện này là rủi ro không thể chấp nhận và không thể giảm thiểu được đối với nhân sự và sứ mệnh của chúng ta", theo phát ngôn viên Alli Stormer của Không đoàn 18 thuộc Không quân Mỹ tại Căn cứ Không quân Kadena.

Lệnh cấm áp dụng đối với mọi phương tiện của BYD, gồm xe tư nhân, taxi và xe giao hàng. Lực lượng an ninh gác cổng đã được chỉ đạo chặn các xe BYD và buộc tài xế quay đầu.

Kadena là căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở châu Á. Kho vũ khí tại đây bao gồm hệ thống tên lửa Typhon, được cho là có khả năng phóng tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km.

Căn cứ này còn là nơi đồn trú của các máy bay chiến đấu cùng những loại máy bay chuyên dụng cho các nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không, giám sát và trinh sát.

Theo hãng Yonhap, động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về nguy cơ rò rỉ thông tin thông qua các công nghệ được lắp đặt trên xe như camera, cảm biến và thiết bị định vị GPS.

Xe điện BYD tại triển lãm ở Paris hôm 12.10 ẢNH: AFP

Vào tháng 6, Lầu Năm Góc đã đưa BYD vào danh sách 188 công ty Trung Quốc bị cho là có liên hệ với quân đội nước này, động thái vấp phải sự phản đối từ Bắc Kinh. Danh sách đen này còn bao gồm hãng xe Nio, công ty thương mại điện tử Alibaba và tập đoàn internet Baidu.

Trước đó, vào năm 2018, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cấm bán và sử dụng điện thoại thông minh của các công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE tại các căn cứ quân sự trên toàn thế giới, cũng với lý do lo ngại về an ninh.

Trung Quốc cũng áp dụng lệnh cấm tương tự đối với xe Tesla của Mỹ. Vào năm 2021, Trung Quốc cấm xe này tại một số khu vực cơ quan chính phủ do lo ngại an ninh về camera lắp đặt trên xe. Bắc Kinh dỡ bỏ lệnh cấm vào năm 2024 sau khi Tesla nhận được sự ủng hộ từ hiệp hội ngành công nghiệp ô tô hàng đầu của nước này.

Hãng xe điện BYD của Trung Quốc chưa lập tức phản hồi công khai về lệnh cấm tại Căn cứ Không quân Kadena. Vào năm 2025, BYD đã vượt qua Tesla trở thành công ty bán xe điện nhiều nhất thế giới.