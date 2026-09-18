Trung Quốc nâng cấp căn cứ ở Djibouti để tăng giám sát Trung Đông và châu Phi?

Các binh sĩ Trung Quốc tại căn cứ ở Djibouti vào năm 2017 ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 18.9 dẫn báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS-Mỹ) cho rằng Trung Quốc đã nâng cấp căn cứ quân sự tại Djibouti, động thái được cho là giúp tăng cường đáng kể khả năng giám sát các hoạt động quân sự trên khắp Trung Đông và châu Phi.

Theo đó, hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy quân đội Trung Quốc đã lắp đặt các ăng ten mới, thiết bị liên lạc vệ tinh cùng các khí tài khác tại căn cứ quân sự duy nhất ở nước ngoài mà Bắc Kinh chính thức thừa nhận.

Báo cáo cho biết, các cuộc xung đột liên quan lực lượng Houthi, Iran, Mỹ và Israel đã dẫn đến các hoạt động quân sự đáng kể trong khu vực, qua đó làm tăng giá trị tiềm năng của việc thu thập thông tin tình báo từ căn cứ này.

Theo CSIS, hai cụm thông tin liên lạc mới xuất hiện tại căn cứ này từ giữa năm 2024 nhiều khả năng là một phần trong cấu trúc chỉ huy quân sự và tình báo rộng lớn hơn, đồng thời sẽ tăng cường khả năng liên lạc giữa các lực lượng Trung Quốc hoạt động tại Trung Đông và châu Phi với bộ chỉ huy quân sự ở Trung Quốc.

"Các loại hình và hướng bố trí thiết bị mới tại căn cứ rất đa dạng, cho phép truyền và nhận nhiều loại tín hiệu cũng như dải tần số khác nhau", báo cáo cho biết.

Theo báo cáo, các cơ sở này sẽ mang lại cho Trung Quốc "một bức tranh toàn diện và rõ nét hơn nhiều về môi trường hoạt động trong khu vực".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ không nắm được "tình hình cụ thể" khi được hỏi về thông tin trên.

"Trung Quốc luôn là bên kiến tạo hòa bình quốc tế và đóng góp vào sự phát triển toàn cầu, sẽ kiên định tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng, đồng thời đóng vai trò mang tính xây dựng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực", theo một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Báo cáo cho rằng căn cứ tại Djibouti, mở cửa từ năm 2017, đóng vai trò là trung tâm trọng yếu cho các hoạt động của Hải quân Trung Quốc tại vịnh Aden và biển Đỏ. Cơ sở này nằm gần eo biển Bab el-Mandeb, một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất thế giới đối với hoạt động thương mại hàng hải.

Theo báo cáo, các nước khác như Mỹ, Pháp, Ý và Nhật Bản đều vận hành các căn cứ cách căn cứ của Trung Quốc chưa đầy 16 km. Do đó, Trung Quốc có thể thu thập được thông tin hữu ích ngay cả từ các tín hiệu liên lạc quân sự đã được mã hóa, đồng thời "nắm bắt được những thông tin giá trị về hoạt động của quân đội Mỹ và các nước khác thông qua việc quan sát hướng, nguồn gốc, tần suất và nhịp độ các tín hiệu của họ".

Ngoài ra, CSIS cho rằng cơ sở này có thể hỗ trợ các nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng sự hiện diện tại châu Phi, nơi Bắc Kinh đã không ngừng gia tăng các hoạt động hợp tác cả về kinh tế lẫn an ninh.