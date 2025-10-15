Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Các hãng bay Trung Quốc phản đối kế hoạch của Mỹ cấm bay qua không phận Nga

Trí Đỗ
Trí Đỗ
15/10/2025 10:14 GMT+7

Các hãng hàng không lớn của Trung Quốc ngày 14.10 đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ kế hoạch cấm máy bay của họ bay qua không phận Nga trên các tuyến đường đi và đến Mỹ.

Các hãng hàng không Trung Quốc cho rằng điều này sẽ tăng thời gian bay, chi phí nhiên liệu và giá vé, đồng thời gây gián đoạn nghiêm trọng cho hành khách, theo Reuters.

Tuần trước, Bộ Giao thông vận tải Mỹ (USDOT) đã đề xuất lệnh cấm nêu trên vì cho rằng việc các hãng hàng không Trung Quốc được phép bay qua không phận Nga giúp họ rút ngắn thời gian, tiết kiệm nhiên liệu và giành lợi thế cạnh tranh so với các hãng Mỹ vốn bị cấm bay qua khu vực này.

Các hãng bay Trung Quốc phản đối kế hoạch của Mỹ cấm bay qua không phận Nga- Ảnh 1.

Máy bay của hãng hàng không Air China tại sân bay Bắc Kinh

Ảnh: Ngọc Mai

Trong thư gửi USDOT, China Eastern, một trong 6 hãng hàng không Trung Quốc, cảnh báo việc cấm bay qua Nga có thể khiến một số tuyến bay kéo dài thêm 2 - 3 giờ, làm tăng nguy cơ trễ chuyến và tiêu hao nhiên liệu.

Các hãng hàng không Air China và China Southern cũng cho rằng động thái này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hàng nghìn hành khách 2 nước. China Southern ước tính 2.800 khách trong giai đoạn cao điểm từ ngày 1.11 đến ngày 31.12 sẽ buộc phải đổi chuyến.

Phía Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10.10 cho rằng các biện pháp hạn chế mới của Mỹ "không có lợi cho giao lưu nhân dân giữa hai nước".

Trong khi đó, hãng hàng không United Airlines lại ủng hộ kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời kêu gọi mở rộng lệnh cấm đối với Cathay Pacific và các hãng hàng không có trụ sở tại Hồng Kông, nhằm đảm bảo "sân chơi bình đẳng".

Nga hiện cấm các hãng hàng không Mỹ và phương Tây bay qua không phận nước này để đáp trả lệnh cấm của Washington ban hành vào tháng 3.2022. Các hãng hàng không Trung Quốc không chịu hạn chế này và đã tận dụng lợi thế này để tăng thị phần so với các hãng hàng không khác trên các tuyến bay quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Mỹ nga Cấm bay Trump hàng không
