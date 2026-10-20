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    Kiệu diễu hành khổng lồ đè phó thị trưởng tử vong ở Nhật Bản

    Phạm Anh Thư
    Phạm Anh Thư
    Nhật Bản liên tiếp ghi nhận các trường hợp tử vong tại lễ hội truyền thống, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của những sự kiện văn hóa lâu đời.

    Hãng AFP ngày 19.10 đưa tin ông Akihiro Nabae (42 tuổi), phó thị trưởng thành phố Saijo, tỉnh Ehime (Nhật Bản), đã thiệt mạng sau khi bị 1 chiếc kiệu khổng lồ đè lên trong lễ hội địa phương.

    Theo truyền thông địa phương, ông Nabae ngày 17.10 đang cùng những người tham gia khác khiêng kiệu thì bị mắc kẹt bên dưới. Ông được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó được xác nhận đã tử vong. Không có người nào khác bị thương trong vụ việc.

    Theo tờ Japan Times, chiếc kiệu có tên gọi taikodai, cao khoảng 5,3 mét và nặng từ 2-3 tấn. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết 11 chiếc kiệu đã được xếp sát nhau tại thời điểm xảy ra vụ việc. Ông Nabae có thể đã phải chịu sức nặng lên tới 3 tấn từ các kiệu này.

    Ông Makoto Hagiyama, phó giám đốc một đồn cảnh sát địa phương, cho biết cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc, trong đó làm rõ liệu chiếc kiệu bị đổ hay ông Nabae mất thăng bằng.

    Phó thị trưởng Nhật Bản bị kiệu diễu hành khổng lồ đè tử vong - Ảnh 1.

    Lễ hội Saijo thường niên

    ẢNH: THÀNH PHỐ SAIJO

    Theo chính quyền thành phố Saijo, các đền thờ địa phương tổ chức lễ hội này hằng năm và xem đây là sự kiện “lộng lẫy và hào nhoáng”. Lễ hội nổi bật với đoàn rước những chiếc kiệu được trang trí hình hoa, chim và chiến binh. Truyền thống này bắt nguồn từ thời Edo (1603-1868), khi người dân tổ chức lễ hội để tạ ơn các vị thần sau mùa màng bội thu.

    Trước khi được bổ nhiệm làm phó thị trưởng vào tháng 7.2026, ông Nabae từng giữ chức giám đốc cơ quan môi trường thành phố Saijo.

    Thị trưởng thành phố Saijo Mitsuyoshi Ochi bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi của ông Nabae. “Ngay khi chúng tôi chuẩn bị hợp tác để xây dựng một chính quyền mới cho Saijo, thảm kịch này đã xảy ra. Tôi vẫn không thể tin được. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất”, ông Ochi cho biết.

    Vụ việc trên tiếp tục nối dài danh sách các trường hợp tử vong tại lễ hội truyền thống ở Nhật Bản. Chỉ một tuần trước đó, 2 người đã thiệt mạng trong 2 lễ hội ở phía tây tỉnh Osaka, khi các kiệu rước bị lật trong lúc người tham gia thực hiện những cú rẽ ở tốc độ cao.

    Hồi tháng 2, Nhật Bản cũng ghi nhận 2 người tử vong trong một vụ chen lấn tại “Lễ hội khỏa thân”.

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    Nhật Bản tử vong Lễ hội truyền thống

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