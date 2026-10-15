Thủ tướng Nhật Bản bận rộn hơn đồng nghiệp nam 'vì phải làm việc nhà'

"Buổi sáng, tôi tắm rửa, chuẩn bị bữa sáng rồi sau đó rửa chén, chưa kể còn trang điểm. Tôi cảm thấy như mình mất nhiều hơn 3-4 giờ so với các nam thủ tướng để làm những việc này", Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nói tại Quốc hội ngày 14.10.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Quốc hội ngày 5.10 ẢNH: REUTERS

Bà Takaichi (65 tuổi) được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản vào năm ngoái, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này.

Theo AFP, bà Takaichi đã chia sẻ như trên sau khi một nghị sĩ trong liên minh cầm quyền đề cập chủ đề quản lý thời gian của thủ tướng. Trích dẫn một khảo sát, nghị sĩ Fujita Fumitake của đảng Đổi mới Nhật Bản nói rằng trong năm 2022, Thủ tướng Nhật Bản dành 72 ngày để dự các phiên họp tại Quốc hội, trong khi Thủ tướng Anh là 50 ngày và Thủ tướng Đức là 13 ngày.

Ông Fujita công nhận các cuộc họp tại Quốc hội là quan trọng nhưng cho rằng việc một lãnh đạo chính phủ mất quá nhiều thời gian cho việc này là "không phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu".

Thủ tướng Takaichi Sanae dự phiên họp về ngân sách tại Quốc hội ngày 14.10 ẢNH: REUTERS

Bà Takaichi là người say mê công việc là thường chỉ ngủ 2-4 giờ mỗi đêm, thỉnh thoảng còn họp vào lúc 3 giờ sáng. Hồi tháng 7, bà viết trên mạng xã hội rằng phải làm việc đến tận mờ sáng vì số tài liệu mà bà mang về nhà, gồm những chất vấn từ quốc hội.

"Tôi thích đọc vào lúc nửa đêm những đống tài liệu mà tôi mang về nhà. Nhưng tôi khó có thể dành thời gian để tập trung suy nghĩ một cách tỉnh táo về hướng đi tương lai của đất nước này hay tầm nhìn lớn lao của tôi dành cho nó", bà nói ngày 14.10.

Theo tờ The Japan Times, bà Takaichi kết hôn với đồng nghiệp cùng đảng Dân chủ Tự do (LDP) Yamamoto Taku vào năm 2004. Năm 2017, hai người ly hôn vì "khác biệt quan điểm chính trị" nhưng năm 2021 lại kết hôn lần nữa. Sau đó, ông Yamamoto đổi họ sang họ của bà Takaichi.

Năm 2025, ông bị đột quỵ và liệt nửa người, phải nhờ sự chăm sóc của vợ. Hai người không có con chung trong khi ông Yamamoto có 3 người con riêng trong cuộc hôn nhân trước.

Theo khảo sát của đài NHK được công bố hôm 13.10, có 51% người trả lời ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Takaichi, giảm 2 điểm phần trăm so với tháng 9, trong khi 32% người không ủng hộ (tăng một điểm phần trăm).