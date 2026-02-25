Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thủ tướng Nhật tặng quà cho 315 nghị sĩ

Khánh An
Khánh An
25/02/2026 15:03 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi lên tiếng về thông tin tặng quà cho hàng trăm nghị sĩ của đảng Dân chủ Tự do (LDP) để chúc mừng họ trúng cử vào Hạ viện.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi thừa nhận cho 315 nghị sĩ chọn quà - Ảnh 1.

Thủ tướng Takaichitrò chuyện với một nghị sĩ trong phiên họp đặc biệt của Hạ viện Nhật Bản hôm 18.2

ẢNH: AP

Hãng Kyodo ngày 25.2 dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thừa nhận đã phát các danh mục quà tặng chúc mừng cho tất cả nghị sĩ thuộc đảng của bà được bầu vào Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8.2, nhưng phủ nhận mọi hành vi bất hợp pháp.

Trong phiên họp Quốc hội, bà Takaichi cho biết đơn vị địa phương của đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã sử dụng quỹ chính trị để gửi cho 315 nghị sĩ của đảng mình những cuốn sách nhỏ liệt kê các món quà mà họ có thể chọn đặt, với ngân sách khoảng 30.000 yen (gần 5 triệu đồng) mỗi người.

"Chúng tôi đã tặng những món quà này với tư cách là đơn vị của khu vực bầu cử thứ hai tại tỉnh Nara sau cuộc bầu cử Hạ viện để chúc mừng chiến thắng của họ trong một cuộc bầu cử rất khó khăn", bà Takaichi nói, trả lời câu hỏi của một nghị sĩ đối lập.

Bà Takaichi cũng đưa ra lời thừa nhận tương tự trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngay sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về vấn đề này vào tối 24.2, trong đó bà cũng nói rằng các khoản trợ cấp của chính phủ dành cho đảng không được sử dụng cho các món quà.

Thủ tướng Nhật Bản cùng Tổng thống Hàn Quốc đệm trống cùng nhau

Trong cuộc bầu cử, LDP đã giành được 316 trong số 465 ghế tại Hạ viện, bao gồm cả bà Takaichi. Đảng này và đối tác liên minh là đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) hiện đang nắm giữ đa số 3/4.

Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh dư luận vẫn còn nghi ngờ về vấn đề tiền bạc và chính trị, đặc biệt là trong nội bộ LDP, khi có những nghị sĩ của đảng này dính líu vụ bê bối quỹ đen gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2023.

Vụ bê bối này gây ảnh hưởng lớn đối với LDP trong các cuộc bầu cử năm 2024 và 2025, khi đảng này do cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba, người tiền nhiệm của bà Takaichi, lãnh đạo.

Vào tháng 3.2025, ông Ishiba bị các đảng đối lập chỉ trích vì đã phân phát phiếu quà tặng trị giá 100.000 yen cho các nghị sĩ LDP trúng cử lần đầu tiên trong cuộc bầu cử Hạ viện trước đó vào tháng 10.2024.

Khám phá thêm chủ đề

Sanae Takaichi Nhật Bản thủ tướng Quà tặng Đảng dân chủ tự do ldp nghị sĩ
