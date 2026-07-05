Thủ tướng Nhật Bản nhận giải người đeo trang sức đẹp nhất

Giải thưởng Người đeo trang sức đẹp nhất Nhật Bản được trao hằng năm kể từ năm 1990 cho những nhân vật nổi bật được các chuyên gia trong ngành trang sức đề cử vì "tỏa sáng nhất" hoặc "trông đẹp nhất khi đeo trang sức" trong năm.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh cùng những người chiến thắng khác trong lễ trao giải Người đeo trang sức đẹp nhất Nhật Bản lần thứ 37 diễn ra tại Tokyo vào ngày 4.7

Ảnh: Chụp màn hình Japantoday.com

Xuất hiện tại sự kiện, Thủ tướng Takaichi đeo một đôi bông tai và một chiếc vòng cổ (đều có ngọc trai và kim cương), do ban tổ chức cung cấp cho bà. Nhà lãnh đạo nữ này đã được trao giải đặc biệt.

"Giống như sự lấp lánh của những món trang sức này, tôi sẽ nỗ lực hết mình để nhiều người dân trên khắp Nhật Bản có thể cảm nhận được tương lai tươi sáng của đất nước", Thủ tướng Takaichi phát biểu lúc nhận giải.

Những người chiến thắng khác bao gồm nữ diễn viên Hamabe Minami, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Maeda Atsuko, ca nhạc sĩ Domoto Koichi, nữ diễn viên Matsumoto Marika và nữ diễn viên kiêm ca sĩ Takaoka Saki.

Hồi cuối tháng 12.2025, báo The Japan Times đưa tin việc bà Takaichi chuyển vào ở tại dinh thủ tướng thuộc quận Nagata của Tokyo, gần khu đặt trụ sở của các văn phòng chính phủ, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì phong cách trang phục thoải mái của bà. Theo ảnh chụp từ truyền thông trong nước, bà mang dép kẹp vào thời điểm chuyển vào dinh thủ tướng.

Theo Kyodo News, việc bà Takaichi chuyển vào dinh thự chính thức của thủ tướng diễn ra sau 2 tháng kể từ khi bà nhậm chức. Dinh thự chỉ cách văn phòng thủ tướng khoảng 1 phút đi bộ.