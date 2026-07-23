Ngủ dưới 3 tiếng/ngày, Thủ tướng Nhật Bản gây tranh cãi

Trong bài đăng mới đây của bà Takaichi Sanae trên mạng xã hội X, thủ tướng Nhật Bản nêu rằng bà "liên tục đọc những xấp tài liệu dày từ sáng sớm đến đêm khuya", bao gồm các chính sách kinh tế quan trọng. Bà nhấn mạnh bản thân vô cùng bận rộn, phải "vật lộn với đống tài liệu" trong tình trạng thiếu ngủ.

Bà nêu thêm thời gian cuối tuần qua bà vẫn phải bận rộn với công việc, đọc lại bản thảo các tài liệu và xử lý hàng ngàn email. “Kể từ khi trở thành thủ tướng, việc ngủ từ 0 đến 3 tiếng đã trở thành chuyện bình thường”, bà Takaichi cho biết hôm 20.7

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu trước quốc hội ngày 5.6 ẢNH: REUTERS

Nữ lãnh đạo cũng đề cập vào ngày 20.7, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, bà đã "cố gắng ngủ được 5 tiếng lần đầu tiên sau một thời gian dài". "Buổi chiều trở thành thời gian quý giá mà tôi có thể dành cho cá nhân", bà nêu.

Bài đăng của Thủ tướng Takaichi ngay lập tức tạo ra những làn sóng tranh luận trong giới chính trị. The Mainichi ngày 22.7 dẫn lời lãnh đạo đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPP) Tamaki Yuichiro phát biểu trong họp báo hôm 21.7: “Chẳng phải việc sắp xếp công việc để bản thân tập trung vào những nhiệm vụ của lãnh đạo cũng chính là trách nhiệm của lãnh đạo đó hay sao?”.

“Tôi nghĩ bà ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tại sao đội ngũ trợ lý không hỗ trợ nhiều hơn để tạo ra một môi trường giúp bà ấy có thể đưa ra những quyết định quan trọng với một tinh thần minh mẫn?”, ông Tamaki nêu thêm.

Một nguồn tin từ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền bình luận: "Cảm giác nôn nóng đang hiện rõ. Lịch sử sẽ phán xét cách làm việc của thủ tướng". Người này cho rằng điều quan trọng là liệu bà Takaichi có đủ những trợ lý đáng tin cậy để giao phó công việc hay không.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của đảng đối lập tỏ ra mỉa mai: "Tôi hiếm khi thấy thủ tướng của một quốc gia nào lại mang chuyện không ngủ ra để thể hiện".