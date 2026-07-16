Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong nỗ lực khẳng định vị thế

Từ thành tựu

Sau khi được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) để trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10.2025, bà Takaichi ưu tiên hợp tác với Đông Nam Á bằng việc dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Điều này nhằm trấn an các đối tác khu vực rằng Tokyo vẫn đầu tư vào khả năng phục hồi kinh tế và an ninh của khu vực giữa bối cảnh các cường quốc cạnh tranh.

Thủ tướng Takaichi tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua ở Pháp Ảnh: AFP

Ngay cuối tháng 10.2025, bà nhanh chóng chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Tokyo. Thay vì bị sa lầy xích mích thương mại quen thuộc với chính quyền Washington đương nhiệm, Thủ tướng Takaichi giành được một chiến thắng rất thực tế bằng cách ký một thỏa thuận đất hiếm song phương giữa hai nước. Động thái này trực tiếp thu hút sự tập trung của Mỹ vào việc tách rời chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc, đồng thời đảm bảo các nguồn lực quan trọng cho các lĩnh vực công nghệ cao và quốc phòng của Nhật Bản. Nữ Thủ tướng Takaichi đã xử lý hiệu quả mối quan hệ đồng minh phức tạp với Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.

Một thành tựu ngoại giao nổi bật khác là bà đã xây dựng quan hệ với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, dù trước đó giới quan sát dự đoán quan hệ hai nước sẽ căng thẳng dưới thời Thủ tướng Takaichi - người được đánh giá có xu hướng bảo thủ. Bằng cách tách rời những bất đồng lịch sử và tập trung vào quan tâm an ninh chung liên quan CHDCND Triều Tiên cùng sự trỗi dậy của Trung Quốc, và chính sách khó đoán định của Mỹ, bà Takaichi đã tăng cường hợp tác với Hàn Quốc.

Đương kim Thủ tướng Nhật Bản còn cập nhật tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở (FOIP) của nước này, bổ sung thêm sáng kiến POWERR Asia để hỗ trợ năng lượng cho các nước trong khu vực giữa bất ổn dầu khí do xung đột ở Iran. Bên cạnh đó, bằng cách liên kết an ninh châu Âu - Đại Tây Dương với sự ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific), bà đang định vị Nhật Bản như một trụ cột địa chính trị không thể thiếu. Chuyến thăm của bà đến Ấn Độ vào đầu tháng 7 vừa qua đã củng cố thêm kiến trúc này, kéo New Delhi đến gần hơn với một mạng lưới các quan hệ đối tác an ninh, công nghệ và kinh tế tăng cường lẫn nhau.

Đến thách thức

Dù có những thành tựu như vậy, nhưng chương trình hành động của bà Takaichi chỉ trong giai đoạn phát triển và bị cho là vẫn còn phủ bóng nhiều bởi ảnh hưởng của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Vì thế, để có được di sản bền vững, bà cần phát triển thương hiệu riêng biệt, chứ không thể chỉ là "tiếng vang" của ông Abe.

Điều này đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa sức mạnh và giao tiếp chiến lược, một lĩnh vực mà nội các bà dường như đang có những thiếu sót. Trong một môi trường địa chính trị phức tạp hiện nay với nhiều quốc gia ra sức thể hiện quyền lực và sức mạnh, Thủ tướng Takaichi phải tiếp tục thể hiện khả năng của mình và tuyệt đối không sẵn sàng bị ép buộc.

Ngày 7.11.2025, bà đặt ra một dấu mốc quan trọng khi tuyên bố việc tấn công quân sự Đài Loan sẽ đòi hỏi sự tham gia của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản để bảo vệ lợi ích sống còn của Tokyo. Chiến lược này thể hiện sự rõ ràng đầy táo bạo, gửi một tín hiệu răn đe rõ ràng đến Bắc Kinh.

Tuy nhiên, răn đe không chỉ đơn thuần là những tuyên bố táo bạo, mà cần phải kiểm soát toàn diện, được hỗ trợ bởi sự tham gia ngoại giao liên tục để không trở thành những hành động khiêu khích vô nghĩa, mà Bắc Kinh có thể khai thác để "phản đòn" rằng Tokyo là bên xâm lược, tái quân sự hóa. Tokyo cần giữ vững lập trường, song không để leo thang căng thẳng nhằm kiểm soát quan hệ Nhật - Trung với sự kết hợp tinh tế giữa cam kết, khả năng phục hồi và răn đe. Hiện tại, Tokyo dường như chỉ phản ứng trước các hành động của Bắc Kinh hơn là chủ động thiết lập cuộc chơi.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Takaichi phải thuyết phục dư luận trong nước về việc tại sao Nhật Bản tiếp tục kề vai sát cánh với Mỹ dù đang tồn tại nhiều vấn đề. Dư luận Nhật Bản có xu hướng lo ngại việc bị kéo vào các cuộc xung đột cường quốc hoặc phải chịu sự thay đổi chính sách đột ngột từ Washington.

Thêm vào đó, bà cần chủ động dẫn dắt dư luận về các chính sách của mình để hạn chế sự chỉ trích từ phe đối lập và truyền thông.

Rõ ràng, nếu thoát khỏi cái bóng của cố Thủ tướng Abe, tinh chỉnh đường lối ngoại giao công chúng và duy trì lập trường kiên cường, đồng thời kiểm soát hiệu quả quan hệ với Mỹ, bà Takaichi hoàn toàn có thể dẫn dắt một kỷ nguyên mới cho Nhật Bản.