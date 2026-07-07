Nhật Bản và Trung Quốc tuyên bố trục xuất tàu của nhau tại Senkaku/Điếu Ngư

Tàu tuần duyên Nhật Bản và tàu hải cảnh Trung Quốc (phải) tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9.2025 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 7.7 dẫn thông cáo của Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản cho hay lực lượng này đã trục xuất hai tàu của Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Theo đó, các tàu của Trung Quốc đang tiến về phía một tàu cá Nhật hoạt động trong khu vực.

Lực lượng Tuần duyên "đã ra lệnh rời đi... và đã thành công trong việc buộc các tàu hải cảnh Trung Quốc rời khỏi lãnh hải Nhật vào khoảng 9 giờ 20 sáng nay", thông cáo cho biết.

Ngoài ra, Lực lượng Tuần duyên "được triển khai xung quanh tàu cá Nhật để đảm bảo an toàn cho tàu".

Phía Nhật Bản cho biết có 4 tàu Trung Quốc đang di chuyển quanh khu vực, trước khi hai chiếc trong số đó tiến vào lãnh hải Nhật. Thông cáo cho rằng hoạt động của các tàu hải cảnh Trung Quốc là "hành vi vi phạm luật pháp quốc tế".

"Lực lượng Tuần duyên Nhật sẽ tiếp tục phản ứng một cách bình tĩnh và kiên quyết theo luật pháp quốc tế và trong nước, và sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an ninh lãnh hải của chúng ta", thông cáo cho biết thêm.

Trước đó, Hoàn Cầu thời báo ngày 7.7 đưa tin tàu cá Zuiho Maru của Nhật "đi vào lãnh hải Trung Quốc một cách trái phép" tại khu vực quần đảo tranh chấp nêu trên.

Tờ báo dẫn lời phát ngôn viên Khương Lược của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) cho biết các tàu của lực lượng này đã "tiến hành các biện pháp cần thiết theo luật pháp, đưa ra cảnh báo và trục xuất chiếc tàu".

Ông Khương kêu gọi phía Nhật "lập tức dừng mọi hành động vi phạm và khiêu khích trong vùng nước liên quan", đồng thời cho biết CCG sẽ "tiếp tục tiến hành các hoạt động bảo vệ quyền và thực thi pháp luật" trong khu vực.