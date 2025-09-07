Tàu Nhật tuần tra gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư dùng dịch vụ vệ tinh Starlink?

Nikkei Asia đưa tin theo kế hoạch, sẽ có 66 tàu tuần tra cỡ lớn của Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản sử dụng dịch vụ vệ tinh Starlink trong năm tài chính 2025, kết thúc vào ngày 31.3.2026, và 16 tàu khác cũng sẽ sử dụng dịch vụ này vào năm tài chính 2026. Những tàu này tuần tra vùng biển gần quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản với Trung Quốc là Senkaku/Điếu Ngư, theo Nikkei Asia.

Một tàu tuần duyên của Nhật Bản Ảnh: Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản

Trong tương lai, cả 4 tàu khảo sát thủy văn thực hiện khảo sát địa hình đáy biển cũng sẽ áp dụng dịch vụ này.

Nhằm nâng cao hệ thống liên lạc, Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản dành 4,26 tỉ yên (gần 763 tỉ đồng) trong năm tài chính 2025 để lắp đặt dịch vụ Starlink, sử dụng thiết bị liên lạc có khả năng mã hóa nâng cao và tiến hành nghiên cứu về các cuộc tấn công mạng.

Các tàu tuần duyên của Nhật Bản đã và đang sử dụng dịch vụ vệ tinh cố định hoặc vùng phủ sóng không dây để liên lạc với các tàu khác hoặc với sở chỉ huy. Tuy nhiên, những dịch vụ này dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và cũng có thể bị gián đoạn do các cuộc tấn công của kẻ thù trong các cuộc xung đột quân sự.

Trong khi đó, các dịch vụ của khu vực tư nhân sử dụng các chòm sao vệ tinh quỹ đạo trái đất thấp cung cấp vùng phủ sóng có độ trễ thấp, tốc độ cao. Starlink của công ty SpaceX (Mỹ) là nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ này, theo Nikkei Asia.