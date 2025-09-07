Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tàu Nhật tuần tra gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư dùng dịch vụ vệ tinh Starlink?

Văn Khoa
Văn Khoa
07/09/2025 10:29 GMT+7

Báo Nikkei Asia hôm nay 7.9 đưa tin các tàu tuần tra cỡ lớn của Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản sẽ bắt đầu sử dụng dịch vụ vệ tinh Starlink của công ty Space X để nâng cao năng lực liên lạc.

Nikkei Asia đưa tin theo kế hoạch, sẽ có 66 tàu tuần tra cỡ lớn của Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản sử dụng dịch vụ vệ tinh Starlink trong năm tài chính 2025, kết thúc vào ngày 31.3.2026, và 16 tàu khác cũng sẽ sử dụng dịch vụ này vào năm tài chính 2026. Những tàu này tuần tra vùng biển gần quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản với Trung Quốc là Senkaku/Điếu Ngư, theo Nikkei Asia.

Tàu Nhật tuần tra gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư dùng dịch vụ vệ tinh Starlink?- Ảnh 1.

Một tàu tuần duyên của Nhật Bản

Ảnh: Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản

Trong tương lai, cả 4 tàu khảo sát thủy văn thực hiện khảo sát địa hình đáy biển cũng sẽ áp dụng dịch vụ này.

Nhằm nâng cao hệ thống liên lạc, Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản dành 4,26 tỉ yên (gần 763 tỉ đồng) trong năm tài chính 2025 để lắp đặt dịch vụ Starlink, sử dụng thiết bị liên lạc có khả năng mã hóa nâng cao và tiến hành nghiên cứu về các cuộc tấn công mạng.

Các tàu tuần duyên của Nhật Bản đã và đang sử dụng dịch vụ vệ tinh cố định hoặc vùng phủ sóng không dây để liên lạc với các tàu khác hoặc với sở chỉ huy. Tuy nhiên, những dịch vụ này dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và cũng có thể bị gián đoạn do các cuộc tấn công của kẻ thù trong các cuộc xung đột quân sự.

Trong khi đó, các dịch vụ của khu vực tư nhân sử dụng các chòm sao vệ tinh quỹ đạo trái đất thấp cung cấp vùng phủ sóng có độ trễ thấp, tốc độ cao. Starlink của công ty SpaceX (Mỹ) là nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ này, theo Nikkei Asia.

Tin liên quan

Nhật nói tàu Trung Quốc xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư gần như mỗi ngày

Nhật nói tàu Trung Quốc xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư gần như mỗi ngày

Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản nói rằng trong năm ngoái, tàu công vụ Trung Quốc xuất hiện quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư gần như mỗi ngày.

Trung Quốc, Nhật Bản điều nhiều tàu đến quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trung quốc tàu tuần duyên vệ tinh starlink
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận