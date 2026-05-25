Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhiều người bị thương sau vụ phun chất lạ tại trung tâm thương mại Tokyo

Thụy Miên
Thụy Miên
25/05/2026 14:47 GMT+7

Hôm nay (25.5), phía cảnh sát và lính cứu hỏa của Tokyo (Nhật Bản) thông báo có khoảng 20 người bị thương sau khi một người đàn ông phun chất lạ bên trong một khu thương mại cao cấp ở trung tâm Tokyo.

Nhiều người bị thương sau vụ phun chất lạ tại trung tâm thương mại Tokyo - Ảnh 1.

Một người phụ nữ được sơ tán khỏi trung tâm mua sắm Ginza Six

ảnh: reuters

AFP dẫn lời người phát ngôn Yusuke Koide của Sở Cảnh sát Tokyo xác nhận xảy ra vụ một người đàn ông phun chất lạ chưa xác định lên máy ATM ở tầng trệt của trung tâm mua sắm sang trọng Ginza Six ở trung tâm Tokyo.

Còn một viên chức của Sở Cứu hỏa cho hay có khoảng 20 người bị thương sau khi được trình báo về "mùi lạ" bên trong tòa nhà.

Con đường phía trước tòa nhà, vốn tọa lạc tại khu mua sắm cao cấp và đông đúc du khách của quận Ginza, đã bị phong tỏa sau vụ việc, và nhiều xe cứu hỏa đậu dọc theo con đường này.

Theo phóng viên AFP có mặt tại hiện trường, hai người được đưa lên xe cứu thương bằng cáng, trong khi các lính cứu hỏa nhân viên mặc đồ bảo hộ chống độc bận rộn đưa người rời khỏi tòa nhà để đến kiểm tra tại các xe tải chuyên dụng đậu gần đó.

Đài NHK ghi nhận thông tin sơ bộ cho thấy những người bị thương có vẻ không quá nghiêm trọng.

Nhiều người bị thương sau vụ phun chất lạ tại trung tâm thương mại Tokyo - Ảnh 2.

Lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp tập trung trước tòa nhà Ginza Six hôm 25.5

ảnh: reuters

Một cụ bà 70 tuổi có mặt trong trung tâm mua sắm kể lại bà tự dưng cảm thấy bị rát và đau họng khi đến gần máy ATM bị phun chất lạ.

Giới hữu trách cho biết cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Dù Nhật Bản hiếm khi xảy ra những vụ phạm tội bạo lực nghiêm trọng, đôi khi nước này lại có những vụ tấn công bằng dao hoặc thậm chí nổ súng, trong đó có vụ ám sát cố Thủ tướng Shinzo Abe năm 2022.

Tháng 12 năm ngoái, 14 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một nhà máy ở miền trung Nhật Bản. Hung thủ trong quá trình gây án cũng phun một chất lỏng.

Vụ tấn công khét tiếng nhất liên quan đến chất độc trong thời hiện đại ở Nhật Bản đã xảy ra vào ngày 20.3.1995. Lúc đó, 5 thành viên của giáo phái Aum đã phát tán khí sarin trên các đoàn tàu đông người vào buổi sáng, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 5.800 người bị ảnh hưởng sức khỏe.

Tin liên quan

Hạ nghị sĩ Mỹ bị tấn công bằng chất lạ ngay lúc phát biểu

Hạ nghị sĩ Mỹ bị tấn công bằng chất lạ ngay lúc phát biểu

Hạ nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Dân chủ Ilhan Omar bị một người đàn ông xịt chất lạ lên người trong lúc phát biểu, kêu gọi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem từ chức.

Hàng loạt phong bì chứa hóa chất lạ khiến Hy Lạp lo ngại khủng bố

27 người nhập viện sau tiếp xúc chất lạ ở trường học Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Tokyo trung tâm mua sắm ở quận Ginza phun chất lạ Ginza Six
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận