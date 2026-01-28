Hạ nghị sĩ Mỹ bị tấn công bằng chất lạ ngay lúc phát biểu

Hạ nghị sĩ Mỹ Ilhan Omar (đảng Dân chủ, bang Minnesota) bị tấn công khi đang phát biểu trước cử tri tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota tối 27.1, theo NBC News. Video quay tại hiện trường cho thấy người đàn ông đã bước đến gần và xịt chất lạ lên người bà Omar.

Người đàn ông xịt chất lạ về phía hạ nghị sĩ Mỹ Ilhan Omar tại sự kiện ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota tối 27.1 ẢNH: REUTERS

Lực lượng an ninh nhanh chóng quật ngã đối tượng xuống đất trong khi những người trong khán phòng la hét hoảng loạn. Bà Omar sau đó vẫn tiếp tục bài phát biểu.

Bà Ilhan Omar được sinh ra tại Somalia và sau đó sang Mỹ tị nạn và nhập tịch vào năm 2000. Bà thường xuyên bị Tổng thống Mỹ Donald Trump công kích vì mâu thuẫn chính sách.

Bà Ilhan Omar phản ứng khi bị tấn công ẢNH: REUTERS

Bà Omar bị tấn công khi đang kêu gọi giải thể Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và đề nghị Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem từ chức hoặc đối diện luận tội.

Một người trong phòng nói đối tượng đã xịt dung dịch gì đó lên người bà Omar và mùi rất kinh khủng. Các lãnh đạo địa phương kêu gọi nữ nghị sĩ rời khỏi phòng để được kiểm tra nhưng bà cương quyết tiếp tục phát biểu.

"Đó là điều chúng muốn. Chúng ta sẽ tiếp tục. Những tên khốn đó sẽ không thoát tội", bà Omar nói.

Đối tượng bị khống chế ẢNH: AP

Cảnh sát Minneapolis cho biết các sĩ quan đã bắt một người đàn ông dùng ống tiêm để xịt một dung dịch chưa rõ lên người bà Omar. Người này đã bị giam giữ về tội hành hung. Cảnh sát thông báo nghị sĩ Omar không bị thương và đã tiếp tục sự kiện.

Phát biểu sau sự kiện, hạ nghị sĩ Omar nói bà đã "sống sót qua chiến tranh và chắc chắn sẽ sống sót trước sự hăm dọa và bất cứ điều gì những kẻ này nghĩ họ có thể ném về phía tôi".

Vụ việc xảy ra giữa lúc Bộ trưởng Noem đối diện làn sóng phản đối sau khi các đặc vụ liên bang nổ súng làm 2 công dân Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch truy bắt người nhập cư trái phép tại Minneapolis.