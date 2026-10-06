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    Thế giới

    Nhật Bản tố tàu Trung Quốc thả vật thể lạ, yêu cầu rời EEZ

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Nhật Bản ngày 6.10 cho biết một tàu khảo sát của Trung Quốc đã rời vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này sau nhiều lần bị yêu cầu chấm dứt hoạt động nghiên cứu mà Tokyo cho là trái phép.

    Theo AFP, phát ngôn viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản Masashi Asano cho biết tàu Kexue của Trung Quốc được phát hiện ngày 27.9 tại vùng biển cách đảo Ishigaki, tỉnh Okinawa, khoảng 70 km về phía bắc.

    Theo ông Asano, con tàu "thỉnh thoảng thả các vật thể giống như dây thép ra biển từ mạn và đuôi tàu".

    Tàu khảo sát Kexue của Trung Quốc hoạt động trong EEZ của Nhật Bản, cách đảo Ishigaki khoảng 72 km về phía bắc ngày 5.10.2026

    ẢNH: AFP

    Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã liên tục phát cảnh báo qua vô tuyến, yêu cầu tàu dừng hoạt động. Nhật Bản nhấn mạnh không chấp nhận các hoạt động nghiên cứu khoa học trong EEZ nếu chưa được sự đồng ý của Tokyo. Tàu Kexue sau đó rời khu vực vào ngày 2.10.

    Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), hoạt động nghiên cứu khoa học biển trong EEZ cần có sự đồng ý của quốc gia ven biển có quyền chủ quyền và quyền tài phán tại khu vực này.

    Ông Asano cho biết số vụ khảo sát mà Nhật Bản cho là trái phép do tàu Trung Quốc tiến hành trong EEZ đã tăng đáng kể. Từ đầu năm đến nay, Tokyo ghi nhận 14 vụ, so với 6 vụ trong năm 2025 và chỉ 1 - 2 vụ mỗi năm trong ba năm trước đó.

    Theo ông Asano, số vụ việc gia tăng trong bối cảnh Nhật Bản và Philippines thúc đẩy đàm phán phân định ranh giới biển. Ngày 28.5, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán chính thức về ranh giới biển của EEZ và thềm lục địa của 2 nước.

    Diễn biến mới cũng xảy ra giữa lúc quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc còn nhiều bất đồng, đặc biệt về vấn đề Đài Loan và tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

    Tuy nhiên, trong bài phát biểu chính sách ngày 5.10, Thủ tướng Takaichi gọi Trung Quốc là "láng giềng quan trọng", đồng thời cam kết thúc đẩy đối thoại nhằm xây dựng quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định. Bà nhấn mạnh Nhật Bản sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích quốc gia, kiên quyết duy trì lập trường trong các vấn đề bất đồng và kêu gọi Trung Quốc hành động có trách nhiệm.

    Trung Quốc cảnh báo Philippines sau diễn biến ở Biển Đông

    Phía Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc trên. Gần đây, cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã thăm Bắc Kinh, gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Theo Hãng thông tấn Anadolu, ông Vương kêu gọi Thủ tướng Takaichi "đính chính" các phát ngôn liên quan Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh quan hệ song phương cần được bình thường hóa.

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    Nhật Bản EEZ trung quốc tàu khảo sát Trung Quốc Vùng đặc quyền kinh tế

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