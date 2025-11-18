Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ rút tên lửa Typhon giữa căng thẳng Trung - Nhật leo thang

Trí Đỗ
Trí Đỗ
18/11/2025 07:55 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 17.11 cho biết hệ thống tên lửa tầm trung Typhon của quân đội Mỹ đã được tháo dỡ và rút khỏi căn cứ Iwakuni (tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản).

Hệ thống Typhon được triển khai tạm thời từ tháng 9 để phục vụ cuộc tập trận chung Resolute Dragon 2025 giữa Mỹ - Nhật Bản, và theo kế hoạch sẽ rời Nhật Bản trong khoảng một tuần sau khi tập trận kết thúc.

Mỹ rút khỏi Nhật Bản giữa lúc căng thẳng Trung - Nhật leo thang - Ảnh 1.

Căn cứ không quân thủy quân lục chiến Mỹ Iwakuni (Nhật Bản) trình diễn Typhon trong khuôn khổ cuộc tập trận Resolute Dragon ngày 15.9.2025

ẢNH: REUTERS

Typhon là hệ thống phóng di động gồm 4 bệ phóng và thiết bị hỗ trợ, có khả năng bắn tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa SM-6 với tầm bắn tối đa khoảng 1.800 km - đủ để vươn tới Bắc Kinh, Thượng Hải và nhiều trung tâm dân cư lớn ở miền đông Trung Quốc nếu đặt tại Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai hệ thống Khả năng tầm trung (MRC) tại Nhật Bản. Phía Trung Quốc và Nga đều phản đối động thái này, theo South China Morning Post. Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 17.11 cho biết đợt triển khai này chỉ là tạm thời và Typhon sẽ được rút đi trong vòng khoảng một tuần sau khi cuộc tập trận kết thúc vào ngày 25.9.

Thông tin rút hệ thống tên lửa xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc gia tăng căng thẳng sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về việc Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu xảy ra tình huống khẩn cấp ở eo biển Đài Loan. Phía Trung Quốc đã phản ứng gay gắt, hủy các hoạt động giao lưu và cảnh báo công dân hạn chế du lịch Nhật Bản.

Giữa lúc tranh cãi gia tăng, Nhật Bản đã tìm cách hạ nhiệt tình hình. Ngày 17.11, Nhật Bản đã cử ông Masaaki Kanai, quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản phụ trách các vấn đề châu Á và châu Đại Dương, tới Trung Quốc để gặp ông Lưu Kim Tùng - Vụ trưởng Vụ châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, theo Kyodo.

Theo truyền thông, ông Kanai dự kiến gặp các quan chức Trung Quốc ngày 18.11 nhằm giải thích rằng chính sách an ninh của Nhật Bản không thay đổi và kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hành động gây tổn hại đến quan hệ.

"Nhiều kênh liên lạc đang được mở", Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về chuyến thăm của ông Kanai. Vị quan chức cho biết Nhật Bản đã đưa ra kêu gọi phía Trung Quốc về việc thực hiện các bước đi thích hợp, đồng thời phản đối cảnh báo du lịch của Bắc Kinh.

Trong khi đó, triển vọng cải thiện quan hệ song phương Nhật - Trung tại Hội nghị thượng đỉnh G20 cuối tuần này Johannesburg (Nam Phi) trở nên mờ nhạt, theo Reuters. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 17.11 khẳng định: "Tôi có thể nói với các bạn rằng Thủ tướng Lý Cường không có cuộc gặp nào với các nhà lãnh đạo Nhật Bản".

Ông Lý và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của G20 tại Johannesburg ngày 22 - 23.11.

Tin liên quan

Nhật Bản khoe uy lực của pháo điện từ

Nhật Bản khoe uy lực của pháo điện từ

Nhật Bản vừa công bố hình ảnh về sức công phá của loại pháo điện từ được nước này phát triển và thử nghiệm.

Trung Quốc có động thái mới sau phát ngôn của thủ tướng Nhật Bản về Đài Loan

Nhật Bản, Mỹ sẽ lập kế hoạch tên lửa

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ hệ thống tên lửa Typhon Nhật Bản trung quốc Sanae Takaichi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận