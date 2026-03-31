Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhật Bản cảnh báo tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế

Trí Đỗ
Trí Đỗ
31/03/2026 10:30 GMT+7

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay họ đã phát hiện một tàu khảo sát của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) gần đảo Uotsuri, đồng thời yêu cầu tàu này chấm dứt các hoạt động.

Theo Reuters dẫn thông báo, tàu khảo sát Xiang Yang Hong 22 được phát hiện vào khoảng 13 giờ 30 ngày 30.3 (giờ địa phương), cách đảo Uotsuri khoảng 69 km. Lực lượng Nhật Bản ghi nhận tàu này đang triển khai các thiết bị nghiên cứu xuống biển.

Nhật Bản đã phát cảnh báo qua radio, cho rằng hoạt động nghiên cứu khoa học biển tại khu vực này cần có sự cho phép của Nhật Bản.

- Ảnh 1.

Một tàu tuần duyên Trung Quốc di chuyển gần một tàu Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày 14.9.2025

ẢNH: REUTERS

Đảo Uotsuri thuộc chuỗi đảo đang tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Hai bên thường xuyên triển khai tàu tuần tra và đưa ra tuyên bố chủ quyền tại khu vực này.

Phía Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Cũng trong ngày 30.3, Trung Quốc thông báo áp đặt trừng phạt đối với ông Keiji Furuya, người đứng đầu một nhóm nghị sĩ thúc đẩy quan hệ đối tác Nhật Bản - Đài Loan, nhằm phản đối các chuyến thăm hòn đảo này gần đây, theo Kyodo.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng ông Furuya "vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc", đồng thời nhấn mạnh Đài Loan là "lợi ích cốt lõi" và "lằn ranh đỏ" của Bắc Kinh.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 28.3 cho biết đã điều động máy bay chiến đấu sau khi phát hiện một máy bay tuần tra quân sự Trung Quốc hoạt động gần khu vực tây nam Okinawa. Máy bay này được xác định khác với các trường hợp trước đây từng được ghi nhận, theo The Defense Blog.

Những hình ảnh do phía Nhật Bản công bố cùng với các phân tích nguồn mở cho thấy chiếc máy bay này có thể là một biến thể chống tàu ngầm mới của Y-9FQ / GX-6, với thiết kế mũi cải tiến và hệ thống cảm biến bên ngoài.

trung quốc Nhật Bản Senkaku EEZ tàu khảo sát Trung Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận