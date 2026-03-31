Nhật Bản cảnh báo tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế

Theo Reuters dẫn thông báo, tàu khảo sát Xiang Yang Hong 22 được phát hiện vào khoảng 13 giờ 30 ngày 30.3 (giờ địa phương), cách đảo Uotsuri khoảng 69 km. Lực lượng Nhật Bản ghi nhận tàu này đang triển khai các thiết bị nghiên cứu xuống biển.

Nhật Bản đã phát cảnh báo qua radio, cho rằng hoạt động nghiên cứu khoa học biển tại khu vực này cần có sự cho phép của Nhật Bản.

Một tàu tuần duyên Trung Quốc di chuyển gần một tàu Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày 14.9.2025

Đảo Uotsuri thuộc chuỗi đảo đang tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Hai bên thường xuyên triển khai tàu tuần tra và đưa ra tuyên bố chủ quyền tại khu vực này.

Phía Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Cũng trong ngày 30.3, Trung Quốc thông báo áp đặt trừng phạt đối với ông Keiji Furuya, người đứng đầu một nhóm nghị sĩ thúc đẩy quan hệ đối tác Nhật Bản - Đài Loan, nhằm phản đối các chuyến thăm hòn đảo này gần đây, theo Kyodo.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng ông Furuya "vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc", đồng thời nhấn mạnh Đài Loan là "lợi ích cốt lõi" và "lằn ranh đỏ" của Bắc Kinh.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 28.3 cho biết đã điều động máy bay chiến đấu sau khi phát hiện một máy bay tuần tra quân sự Trung Quốc hoạt động gần khu vực tây nam Okinawa. Máy bay này được xác định khác với các trường hợp trước đây từng được ghi nhận, theo The Defense Blog.

Những hình ảnh do phía Nhật Bản công bố cùng với các phân tích nguồn mở cho thấy chiếc máy bay này có thể là một biến thể chống tàu ngầm mới của Y-9FQ / GX-6, với thiết kế mũi cải tiến và hệ thống cảm biến bên ngoài.