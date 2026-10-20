Nhật Bản phóng thành công tàu săn mẫu vật trên mặt trăng sao Hỏa

Theo AFP dẫn tuyên bố từ Cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA), tên lửa H3 mang theo tàu thăm dò MMX (viết tắt của Martian Moons eXploration, tức thám hiểm mặt trăng của sao Hỏa) được phóng từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima lúc 4 giờ 41 phút sáng 20.10. Hơn một giờ sau, JAXA xác nhận tàu MMX đã tách thành công khỏi tên lửa và bắt đầu hành trình hướng tới sao Hỏa.

"Tôi đã mơ về ngày này, vì vậy tôi vô cùng hạnh phúc. Giờ đây, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm", nhà khoa học Mari Aida thuộc JAXA chia sẻ sau vụ phóng.

Tên lửa H3 mang theo tàu thám hiểm MMX hướng đến mặt trăng Phobos của sao Hỏa cất cánh từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima, tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) ngày 20.10.2026 ẢNH: REUTERS

Theo kế hoạch, MMX sẽ tiếp cận sao Hỏa vào khoảng tháng 8.2027 và tập trung nghiên cứu Phobos, một trong 2 mặt trăng tự nhiên của hành tinh đỏ, bên cạnh Deimos.

Trong khoảng 3 năm hoạt động tại khu vực này, tàu MMX dự kiến thu thập ít nhất 10 g vật chất từ bề mặt Phobos để đưa về trái đất. Đây được kỳ vọng là sứ mệnh đầu tiên đưa mẫu vật từ một mặt trăng của sao Hỏa trở về phục vụ nghiên cứu.

Một phần quan trọng của sứ mệnh là robot tự hành IDEFIX, sản phẩm hợp tác giữa Pháp và Đức. Robot này dự kiến trở thành phương tiện đầu tiên di chuyển trên bề mặt Phobos, tiến hành quan sát địa hình và thu thập dữ liệu hỗ trợ hoạt động thăm dò. MMX cũng sẽ khảo sát Deimos nhưng không hạ cánh xuống mặt trăng này.

JAXA cho biết sứ mệnh nhằm giải đáp câu hỏi lâu nay về nguồn gốc 2 mặt trăng của sao Hỏa. Hiện có 2 giả thuyết chính: chúng hình thành từ vật chất còn lại sau một vụ va chạm lớn giữa sao Hỏa với thiên thể khác, hoặc vốn là những tiểu hành tinh bị lực hấp dẫn của sao Hỏa giữ lại.

Việc phân tích mẫu vật Phobos có thể giúp các nhà khoa học xác định giả thuyết nào phù hợp hơn, đồng thời cung cấp thêm hiểu biết về quá trình hình thành các hành tinh đất đá và những điều kiện cần thiết cho sự sống xuất hiện, theo AFP.

Ngoài mục tiêu khoa học, MMX còn được kỳ vọng đặt nền móng cho các sứ mệnh khám phá sao Hỏa có người lái trong tương lai. JAXA sẽ nghiên cứu khả năng sử dụng Phobos như một "trạm vũ trụ tự nhiên", hỗ trợ hoạt động di chuyển giữa trái đất và sao Hỏa.

Bà Nicky Fox, người đứng đầu Ban Giám đốc Sứ mệnh khoa học của NASA, nhận định các mẫu vật do MMX mang về có thể tạo ra những khám phá quan trọng về hệ thống sao Hỏa, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị cho mục tiêu đưa con người tới hành tinh này.

Sứ mệnh của Nhật Bản diễn ra khi cuộc đua thu thập mẫu vật ngoài trái đất ngày càng được chú ý. Trong khi NASA đã thu thập các mẫu đá trên sao Hỏa bằng tàu tự hành Perseverance, thì Trung Quốc dự kiến phóng sứ mệnh Tianwen-3 vào khoảng năm 2028, với mục tiêu đưa mẫu vật từ bề mặt hành tinh đỏ trở về trái đất sớm nhất vào năm 2031.