Nhật sắp phóng tàu vũ trụ lần đầu lấy mẫu vật từ mặt trăng của sao Hỏa

Tàu vũ trụ của JAXA ra mắt hôm 13.8 ẢNH: AP

Các nhà khoa học Nhật Bản đang chuẩn bị cho một sứ mệnh tới các mặt trăng của sao Hỏa nhằm thu thập những mẫu vật có thể giúp giải mã nguồn gốc của hệ mặt trời và sự sống trên trái đất, được kỳ vọng sẽ là chuyến bay khứ hồi đầu tiên tới khu vực này.

Tàu thăm dò không người lái Martian Moons eXploration (MMX), một dự án hợp tác với các cơ quan vũ trụ của Mỹ và châu Âu cùng nhiều trường đại học và công ty công nghệ, có thể góp phần đặt nền móng cho các hoạt động khám phá của con người trong tương lai, theo AFP.

Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết tên lửa H3 mang theo tàu MMX dự kiến rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima vào lúc 4 giờ 41 sáng 20.10 (giờ địa phương, 6 giờ 41 phút ngày 20.10 tại Việt Nam).

Tàu vũ trụ sẽ đến gần sao Hỏa vào khoảng tháng 8.2027. Tại đây, nó sẽ bay quanh Phobos, một trong các mặt trăng của Sao Hỏa, trước khi hạ cánh và thu thập ít nhất 10 gram vật chất từ bề mặt trong suốt 3 năm hoạt động trong khu vực.

Hình ảnh mô phỏng sứ mệnh MMX ẢNH: JAXA

Một thiết bị thăm dò mang tên IDEFIX sẽ khảo sát bề mặt và hỗ trợ xác định vị trí hạ cánh an toàn.

"Việc lấy mẫu từ Phobos tất nhiên là lần đầu tiên trên thế giới, nhưng điều đó còn có nghĩa rằng đây là chuyến bay khứ hồi đầu tiên đến khu vực sao Hỏa", theo ông Yasuhiro Kawakatsu, quản lý dự án MMX.

Phobos có đường kính 22,5 km và quay quanh quỹ đạo cách sao Hỏa khoảng 6.000 km, trong khi mặt trăng nhỏ hơn là Deimos có đường kính 13 km và cách hành tinh đỏ khoảng 24.140 km.

JAXA cho biết sứ mệnh này cũng sẽ khám phá khả năng tận dụng Phobos như một "trạm vũ trụ tự nhiên", một yếu tố thiết yếu đối với hoạt động đưa người thám hiểm sao Hỏa.

Ngoài ra, sứ mệnh còn bao gồm việc quan sát Deimos, một mặt trăng khác của sao Hỏa, trước khi quay về trái đất.

JAXA hy vọng sứ mệnh này sẽ làm sáng tỏ quá trình hình thành của sao Hỏa cùng hai mặt trăng của nó, một thông tin then chốt để tìm hiểu về sự ra đời của hệ mặt trời.