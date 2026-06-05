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Thế giới

NASA từ bỏ tàu MAVEN trong sứ mệnh thăm dò sao Hỏa

Khánh An
Khánh An
05/06/2026 05:25 GMT+7

Reuters ngày 4.6 dẫn thông cáo của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo chấm dứt sứ mệnh MAVEN sau nhiều tháng mất liên lạc với tàu vũ trụ này.

Được phóng lên vào năm 2013, tàu MAVEN bắt đầu đi vào quỹ đạo sao Hỏa vào năm 2014 để nghiên cứu khí quyển hành tinh này và vượt xa so với thời gian hoạt động một năm trong kế hoạch ban đầu. 

Các quan chức NASA cho biết họ liên lạc lần cuối với tàu vũ trụ này vào ngày 6.12.2025, trước khi tàu bị mất tín hiệu đột ngột sau khi bay qua phía sau sao Hỏa từ vị trí quan sát của trái đất. Theo NASA, tàu được xác định ở trong "tình trạng không thể phục hồi". 

Ông Mike Moreau, quản lý dự án MAVEN tại Trung tâm Không gian Goddard của NASA ở bang Maryland, cho biết một hội đồng đánh giá của NASA đang làm việc để xác định nguyên nhân gây ra sự cố.

NASA từ bỏ tàu MAVEN trong sứ mệnh thăm dò sao Hỏa - Ảnh 1.

Hình ảnh phác họa tàu vũ trụ MAVEN bay quanh sao Hỏa

Ảnh: Reuters

Tàu MAVEN tham gia vào việc truyền dữ liệu khoa học từ sao Hỏa do các thiết bị như rô bốt thám hiểm bề mặt Curiosity và Perseverance thu thập về trái đất. Bà Tiffany Morgan, Giám đốc chương trình thám hiểm sao Hỏa thuộc bộ phận khoa học hành tinh của NASA, cho biết hiện đôi khi xảy ra chậm trễ nhỏ trong việc truyền dữ liệu khoa học. 

Tàu thăm dò MAVEN đã khám phá bầu khí quyển sao Hỏa và nghiên cứu sự tương tác giữa khí quyển với mặt trời và gió mặt trời để hiểu rõ hơn về sự mất mát bầu khí quyển của hành tinh này trong không gian. Các quan chức NASA cho biết MAVEN sẽ duy trì quỹ đạo trong 50 đến 100 năm trước khi rơi xuống bề mặt sao Hỏa và sẽ không gây nguy hiểm cho bất kỳ tàu vũ trụ nào khác của cơ quan này.

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