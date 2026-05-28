Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Trung Quốc phát triển pin mặt trời siêu rẻ với hiệu quả vượt trội

Kiến Văn
Kiến Văn
28/05/2026 09:07 GMT+7

Công nghệ pin mặt trời thế hệ mới tại Trung Quốc vừa đạt đột phá quan trọng, hứa hẹn tạo ra nguồn điện sạch rẻ và hiệu quả hơn.

Theo thông tin từ Knowridge, nhóm nghiên cứu do Viện Công nghệ và Kỹ thuật Vật liệu Ninh Ba thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc dẫn đầu đã phát triển một phương pháp mới để chế tạo các tế bào pin mặt trời "ghép nối tiếp hoàn toàn bằng perovskite" với hiệu suất cao.

Trung Quốc tiến gần hơn tới pin mặt trời siêu rẻ và hiệu quả vượt trội - Ảnh 1.

Điện mặt trời có cơ hội tiếp cận nhiều người dân hơn nhờ đột phá mới từ Trung Quốc

ẢNH: REUTERS

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Nanotechnology, với tỷ lệ hiệu suất được chứng nhận đạt 30,3% cho các tế bào song song cứng và 28,0% cho phiên bản dẻo. Đây được xem là một cột mốc quan trọng cho công nghệ năng lượng mặt trời, thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ tiềm năng vượt trội so với các tấm silicon truyền thống và khả năng giảm chi phí sản xuất.

Perovskite là một vật liệu đặc biệt hứa hẹn vì có thể được xử lý ở nhiệt độ thấp, giúp giảm chi phí và đơn giản hóa quy trình sản xuất. Chúng cũng có thể được thiết kế nhẹ và linh hoạt, mở rộng khả năng lắp đặt năng lượng mặt trời.

Giải quyết điểm yếu lớn của pin mặt trời perovskite

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất của perovskite là khâu sản xuất. Trong các tế bào ghép nối tiếp, nhiều lớp perovskite được xếp chồng lên nhau để thu nhận các phần khác nhau của ánh sáng mặt trời. Các thành phần trong các lớp này thường kết tinh không đồng đều, tạo ra khuyết tật làm giảm hiệu suất và độ bền. Để khắc phục vấn đề, nhóm nghiên cứu đã áp dụng lý thuyết axit-bazơ cứng-mềm để lựa chọn các chất phụ gia giúp tinh thể hình thành đồng đều hơn.

Việc cải thiện hiệu suất của các tấm pin mặt trời không chỉ giúp giảm chi phí điện năng mà còn mở ra nhiều lựa chọn hơn cho việc sử dụng năng lượng sạch trong cuộc sống hằng ngày. Nếu sản xuất các tấm pin mặt trời ghép nối perovskite trở nên dễ dàng hơn, chúng có thể giúp giảm giá thành lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cho cả hộ gia đình và các tòa nhà thương mại. Hiệu suất cao hơn cũng đồng nghĩa với việc tạo ra nhiều điện năng hơn từ cùng một diện tích, đặc biệt có giá trị cho các khu vực có diện tích bề mặt hạn chế như mái nhà hay các thành phố đông đúc.

Mặc dù sản phẩm vẫn chưa sẵn sàng để thương mại hóa ngay lập tức, nghiên cứu này mở ra triển vọng cho một tương lai nơi các tấm pin mặt trời có thể trở nên rẻ hơn, nhẹ và linh hoạt hơn, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Tin liên quan

Công nghệ pin mặt trời mỏng hơn sợi tóc 10.000 lần

Công nghệ pin mặt trời mỏng hơn sợi tóc 10.000 lần

Công nghệ pin mặt trời mới mỏng hơn sợi tóc 10.000 lần, mở đường cho kính ô tô và tòa nhà tự sản xuất điện.

Khám phá thêm chủ đề

pin mặt trời perovskite công nghệ pin nghiên cứu năng lượng sạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận