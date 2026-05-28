Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

NASA xúc tiến đặt căn cứ ở mặt trăng

Vi Trân
Vi Trân
28/05/2026 05:43 GMT+7

Ngày 26.5, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trình bày bản phác thảo đầu tiên trong kế hoạch xây dựng căn cứ mặt trăng, chưa đầy 2 tháng sau chuyến bay vòng quanh mặt trăng kỷ lục của sứ mệnh Artemis 2, theo ABC News.

NASA đã công bố kế hoạch mặt trăng trị giá 20 tỉ USD vào tháng 3 nhưng thời điểm đó chỉ đưa ra những mục tiêu tham vọng và còn thiếu nhiều chi tiết. Trong cuộc họp báo ngày 26.5, cơ quan mới đưa ra lộ trình cụ thể. Theo đó, việc phát triển căn cứ mặt trăng được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ nay đến năm 2029 là để thử nghiệm thiết bị, công nghệ. Trong giai đoạn 2 kéo dài từ năm 2029 đến những năm đầu thập niên 2030, NASA sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố, bao gồm cả một mạng lưới điện. Từ năm 2032 trở về sau là giai đoạn hiện diện lâu dài của các phi hành gia trên mặt trăng.

NASA xúc tiến đặt căn cứ ở mặt trăng - Ảnh 1.

Mô hình các thiết bị dự kiến được NASA triển khai cho sứ mệnh xây căn cứ ở mặt trăng

Ảnh: Reuters

Trong giai đoạn 1, NASA dự kiến thực hiện 25 đợt phóng và 21 lần đổ bộ, đưa khoảng 4 tấn hàng hóa lên mặt trăng. Cơ quan đã bắt đầu đặt hàng các tàu đổ bộ, xe tự hành và thiết bị bay không người lái (drone) cho căn cứ mặt trăng, trao các hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD cho 4 công ty Mỹ.

Công ty Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos nhận hợp đồng 188 triệu USD để phát triển tàu đổ bộ nhằm đưa thiết bị của NASA lên một địa điểm gần khu vực cực nam bề mặt mặt trăng. Hai công ty Astrolab và Lunar Outpost được giao các hợp đồng lần lượt là 219 triệu USD và 220 triệu USD để chế tạo phương tiện địa hình mặt trăng (LTV), giúp các phi hành gia đi lại trên đó. Blue Origin sẽ chịu trách nhiệm đưa các phương tiện này lên mặt trăng với hợp đồng 280 triệu USD.

Ông Carlos Garcia-Galan, Giám đốc chương trình căn cứ mặt trăng của NASA, cho hay căn cứ trải rộng trên hàng trăm ki lô mét vuông, với ranh giới được đánh dấu bằng 4 drone mang tên MoonFall được bố trí tại 4 góc. Các drone này còn giúp nghiên cứu bề mặt, xác định tài nguyên thiên nhiên và các địa điểm hạ cánh tiềm năng. Firefly Aerospace, công ty từng có tàu đổ bộ thành công lên mặt trăng vào năm ngoái, sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển những thiết bị này lên "chị Hằng".

Bước đi mới của Trung Quốc trong kế hoạch chinh phục mặt trăng

Hồi tháng 4, NASA thực hiện sứ mệnh Artemis 2 với việc đưa 4 phi hành gia bay vòng quanh mặt trăng, hành trình thám hiểm không gian có người xa nhất cho đến nay. Dự kiến vào năm 2027, NASA sẽ tiến hành sứ mệnh Artemis 3. Theo đó, một phi hành đoàn sẽ thực hành thử nghiệm kết nối trên quỹ đạo trái đất giữa tàu vũ trụ Orion với các tàu đổ bộ mặt trăng có người đang được Blue Origin và SpaceX của tỉ phú Elon Musk phát triển riêng rẽ. NASA đặt mục tiêu đưa phi hành gia đặt chân lên mặt trăng trong sứ mệnh Artemis 4, sớm nhất là vào năm 2028. 

Tin liên quan

Cuộc đua lên mặt trăng: Khó khăn chết người, NASA phải nhờ cậy 'đại gia'

Cuộc đua lên mặt trăng: Khó khăn chết người, NASA phải nhờ cậy 'đại gia'

Để thực sự đặt chân xuống vùng cực nam mặt trăng, nhân loại phải hóa giải vô số thử thách tiềm ẩn rủi ro chết người, trong khi Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) không còn tự đóng tàu mà phải "đi nhờ" phương tiện của các tỉ phú như Elon Musk và Jeff Bezos.

NASA công bố bức ảnh lịch sử về cảnh 'trái đất lặn'

Tàu NASA 'mượn lực' sao Hỏa để tới hành tinh kim loại

Khám phá thêm chủ đề

mặt trăng Elon Musk phi hành gia SPACEX Jeff Bezos Lunar Outpost
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận