Nỗ lực mới của Trung Quốc trên đường đua đến mặt trăng

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), phi hành đoàn Thần Châu 21 trên trạm đã mở cửa khoang lúc 5 giờ 13 (giờ Trung Quốc) để chào đón những vị khách mới. Sau đó, họ cùng chụp ảnh lưu niệm cho cuộc gặp gỡ ngoài không gian lần thứ 8 trong lịch sử hàng không vũ trụ Trung Quốc.

Trước đó, đoạn phim trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy tên lửa Trường Chinh 2F phóng lên vào lúc 23 giờ 8 ngày 24.5 từ Trung tâm phóng Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi phía tây bắc Trung Quốc. Tàu vũ trụ đã tách khỏi tên lửa khoảng 10 phút sau đó và đi vào quỹ đạo. Sứ mệnh này đánh dấu lần đầu tiên một phi hành gia đến từ Hồng Kông bay vào không gian là bà Lê Gia Doanh (Li Jiaying), 43 tuổi, trước đây từng làm việc cho cảnh sát Hồng Kông. Hai thành viên phi hành đoàn còn lại là kỹ sư vũ trụ Chu Dương Trụ (Zhu Yangzhu), 40 tuổi, và Trương Chí Viễn (Zhang Zhiyuan), 40 tuổi, cựu phi công không quân. Ông Trương là người lần đầu bay vào không gian.

Phi hành đoàn sẽ thực hiện nhiều dự án khoa học trong các lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học vật liệu, vật lý chất lỏng và y học. Một thí nghiệm quan trọng của sứ mệnh Thần Châu 23 sẽ là việc một thành viên phi hành đoàn ở lại trạm không gian trong suốt một năm để nghiên cứu tác động của việc ở lại lâu trong môi trường không trọng lực, cột mốc quan trọng đầu tiên trong chương trình đổ bộ lên mặt trăng của nước này. Người được chọn cho sứ mệnh kéo dài một năm này sẽ được công bố sau, tùy thuộc vào tiến độ của sứ mệnh Thần Châu 23, một phát ngôn viên của CMSA cho biết.

Tên lửa Trường Chinh 2F phóng lên từ Trung tâm phóng Tửu Tuyền vào tối 24.5 Ảnh: AP

Đến nay, các phi hành đoàn trên trạm không gian Thiên Cung phần lớn đều ở trên quỹ đạo trong 6 tháng trước khi được thay thế. Theo nhà vật lý thiên văn Richard de Grijs tại Đại học Macquarie (Úc), việc ở lâu trong môi trường không trọng lực liên quan các tác động lâu dài đối với cơ thể, bao gồm mất mật độ xương, teo cơ, phơi nhiễm phóng xạ, rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi về hành vi và tâm lý. Việc trang bị hệ thống tái chế nước, không khí đáng tin cậy và khả năng xử lý các trường hợp khẩn cấp y tế cũng có vai trò quan trọng.

Thí nghiệm trên còn nằm trong quá trình chuẩn bị cho các sứ mệnh lên sao Hỏa của Trung Quốc, cạnh tranh với chương trình Artemis của Mỹ. Trung Quốc đang thử nghiệm các thiết bị cần thiết cho mục tiêu của mình, với chuyến bay thử nghiệm quỹ đạo của tàu vũ trụ Mộng Chu mới dự kiến trong năm nay. Tàu Mộng Chu sẽ thay thế Thần Châu, đưa các phi hành gia Trung Quốc lên mặt trăng. Trung Quốc hy vọng xây xong giai đoạn một của căn cứ nghiên cứu có người trên mặt trăng trước năm 2035.