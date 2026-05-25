3 phi hành gia Trung Quốc lên trạm không gian trong nỗ lực chinh phục mặt trăng

Tên lửa Trường Chinh 2-F phóng lên tối 24.5 từ trung tâm phóng Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi ẢNH: REUTERS

Tân Hoa xã đưa tin ba phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu 23 vừa lên đến trạm không gian Thiên Cung và gặp gỡ nhóm ba phi hành gia tại đây, trong nỗ lực đưa người lên mặt trăng trước năm 2030.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), phi hành đoàn Thần Châu 21 trên trạm Thiên Cung đã mở cửa khoang lúc 5 giờ 13 ngày 25.5 (giờ Trung Quốc) để chào đón những vị khách mới.

Sau đó, hai phi hành đoàn đã chụp ảnh lưu niệm cho cuộc gặp gỡ ngoài không gian lần thứ tám trong lịch sử hàng không vũ trụ của Trung Quốc.

Trong sứ mệnh mới, một trong ba phi hành gia Trung Quốc dự kiến trải qua một năm trên quỹ đạo, cột mốc quan trọng đầu tiên trong chương trình đổ bộ lên mặt trăng của nước này.

Trước đó, đoạn video trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy tên lửa Trường Chinh 2-F phóng lên vào lúc 23 giờ 8 ngày 24.5 từ trung tâm phóng Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi phía tây bắc Trung Quốc. Tàu vũ trụ đã tách khỏi tên lửa khoảng 10 phút sau đó và đi vào quỹ đạo.

Sứ mệnh này đánh dấu lần đầu tiên một phi hành gia đến từ Hồng Kông bay vào không gian là bà Lê Gia Doanh (Li Jiaying), 43 tuổi, trước đây từng làm việc cho cảnh sát Hồng Kông.

Hai thành viên phi hành đoàn còn lại là kỹ sư vũ trụ Chu Dương Trụ (Zhu Yangzhu), 40 tuổi, và Trương Chí Viễn (Zhang Zhiyuan), 40 tuổi, cựu phi công không quân. Ông Trương là người lần đầu tiên bay vào không gian.

Phi hành đoàn sẽ thực hiện nhiều dự án khoa học trong các lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học vật liệu, vật lý chất lỏng và y học.

Một thí nghiệm quan trọng của sứ mệnh Thần Châu 23 sẽ là việc một thành viên phi hành đoàn ở lại trạm không gian trong suốt một năm để nghiên cứu tác động của việc ở lại lâu trong môi trường không trọng lực.

Thí nghiệm này là một phần trong quá trình chuẩn bị cho các sứ mệnh lên mặt trăng trong tương lai, cũng như các sứ mệnh lên sao Hỏa của Trung Quốc, cạnh tranh với sứ mệnh Artemis của Mỹ.

Người được chọn cho sứ mệnh kéo dài một năm này sẽ được công bố sau, tùy thuộc vào tiến độ của sứ mệnh Thần Châu 23, một phát ngôn viên của CMSA cho biết.

Cho đến nay, các phi hành đoàn trên trạm không gian Thiên Cung phần lớn đều ở trên quỹ đạo trong sáu tháng trước khi được thay thế.