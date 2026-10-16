Lần đầu tiên phát hiện ngôi sao màu xanh lục trong vũ trụ

Theo Hãng Reuters ngày 16.10, ngôi sao vừa được phát hiện thực chất là một "sao lùn trắng" - phần lõi đặc còn sót lại sau khi một ngôi sao, có kích cỡ tương đương mặt trời, cạn kiệt nhiên liệu và bong tróc lớp vỏ bên ngoài.

Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học RAS Techniques and Instruments hôm 15.10, tiến sĩ Mark Hollands tại Đại học Warwick (Anh), dẫn đầu nhóm nghiên cứu, giải thích rằng thông thường, màu sắc của ngôi sao được quyết định hoàn toàn bởi nhiệt độ. Sao nguội có màu cam, sao ấm (như Mặt trời) có màu trắng, và sao nóng nhất có màu xanh lam nhạt.

Ảnh được phát họa về ngôi sao lùn trắng mang dải màu xanh lục lần đầu được phát hiện ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, sao lùn trắng lại là một ngoại lệ. Vì có mật độ vật chất cực kỳ đậm đặc, lớp nguyên tố trong bầu khí quyển của chúng có khả năng tương tác với ánh sáng và làm thay đổi màu sắc. Cụ thể, ngôi sao WD J1330+6435 (với nhiệt độ khoảng 4.000 độ C) đã hút vào vô số đá vụn từ hệ hành tinh từng quay quanh nó. Lượng vật chất này bổ sung canxi, lithium và đặc biệt là natri vào bầu khí quyển của ngôi sao.

Giải thích về cơ chế tạo ra màu xanh lục, tiến sĩ Hollands cho biết: "Những dấu vết của nguyên tố natri trong bầu khí quyển của sao lùn trắng này đã hấp thụ phần màu cam của quang phổ ánh sáng. Khi dải màu cam bị 'nuốt' mất, luồng ánh sáng đi xuyên qua phản chiếu vào mắt người chính là một màu xanh lục kỳ ảo”.

Nhóm nghiên cứu phát hiện những sao lùn trắng mang màu sắt khác nhau, trong đó lần đầu phát hiện sao màu xanh lục (ngôi sao WD J1330+6435, hàng dưới, thứ hai từ phải sang) ẢNH: ĐẠI HỌC WARWICK

Bên cạnh ngôi sao xanh lục trên, nhóm nghiên cứu cũng quan sát 151 sao lùn trắng khác cách trái đất trong phạm vi 65 năm ánh sáng. Theo báo The Independent, kết quả cho thấy sao lùn trắng không chỉ có màu trắng mà mang một dải màu sắc rất đa dạng tùy thuộc vào thành phần hóa học của chúng.

Những ngôi sao chứa nhiều carbon sẽ có màu hồng hoặc tím, sao được bao quanh bởi tàn tích hành tinh sẽ có màu vàng, trong khi những sao nguội hơn với bầu khí quyển hydro và heli sẽ mang màu xanh lam. Điển hình là ngôi sao WD J1011+2845 (cách Trái đất 48 năm ánh sáng) mang màu hồng cá hồi rực rỡ, do lượng lớn carbon từ sâu bên trong lõi trào lên bề mặt.

Tiến sĩ Hollands nói rằng những phát hiện trên cho thấy vũ trụ vẫn luôn ẩn chứa những điều kỳ lạ vượt xa trí tưởng tượng của con người.