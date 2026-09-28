Tàu vũ trụ Starship lần đầu bay vào quỹ đạo dù động cơ trục trặc

Tàu vũ trụ Starship được tên lửa đẩy Super Heavy phóng lên tại Texas hôm 28.9 Ảnh: Reuters

Hãng Reuters ngày 28.9 đưa tin tàu vũ trụ thế hệ mới Starship của SpaceX đã rời bệ phóng tại Texas (Mỹ) và lần đầu tiên bay vào quỹ đạo, dù một động cơ bị hỏng.

Cuộc phóng nằm trong nỗ lực từ công ty của tỉ phú Elon Musk nhằm triển khai lô vệ tinh Starlink đầu tiên thuộc sứ mệnh tham vọng nhất từ trước đến nay của SpaceX.

Tàu vũ trụ không người lái cao tương đương tòa nhà 40 tầng này gồm tên lửa đẩy Super Heavy ở phần dưới và tàu vũ trụ Starship ở phần đỉnh đã rời bệ phóng đầy uy lực tại tổ hợp Starbase của SpaceX, nằm bên vịnh Mexico.

Trong buổi phát trực tiếp về cuộc phóng, người phát ngôn SpaceX Dan Huot ban đầu thông báo rằng tàu Starship không thể đạt tới quỹ đạo sau khi một trong các động cơ ngừng hoạt động sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, ông Huot đã đính chính thông tin này khi nhận được cập nhật từ các kỹ sư, xác nhận rằng tàu vũ trụ vẫn có thể thực hiện một lần kích hoạt động cơ quan trọng để bay vào quỹ đạo.

Sứ mệnh này dự kiến đưa Starship vào quỹ đạo và triển khai 26 vệ tinh Starlink V3 Ảnh: Reuters

Starship là tàu vũ trụ được chế tạo để phóng các vệ tinh Starlink của SpaceX với tần suất dày đặc hơn và thực hiện các sứ mệnh lên mặt trăng trong tương lai của NASA.

Dự kiến tàu hoàn tất 6 vòng quỹ đạo quanh trái đất trong hành trình kéo dài 10 giờ và là chuyến bay dài nhất từ trước đến nay của tàu. Sau đó, tàu sẽ hạ xuống Thái Bình Dương ở phía tây Chile.

Việc đạt tới quỹ đạo, một cột mốc quan trọng đối với bất kỳ tên lửa mới nào được thiết kế để đưa tàu vũ trụ vào không gian, là thành tựu đã bị trì hoãn từ lâu đối với Starship.

Trước đó, tỉ phú Musk từng dự đoán mục tiêu này sẽ đạt được vào năm 2022, mở đường cho việc triển khai vệ tinh vào năm 2023.

Tuy nhiên, kể từ năm 2023, toàn bộ 13 chuyến bay thử nghiệm trước đó của Starship đều chỉ giới hạn trong phạm vi không gian cận quỹ đạo, bất chấp quá trình phát triển kéo dài gần một thập niên đã tiêu tốn của SpaceX hơn 15 tỉ USD tính đến nay.

Ông Musk từng chia sẻ tầm nhìn về việc vận hành hàng trăm hoặc hàng ngàn chuyến bay Starship hằng năm, một tần suất phóng chưa từng có tiền lệ trong ngành công nghiệp vũ trụ.