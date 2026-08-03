Sau 15 năm, Mỹ - Nhật lại hợp sức 'cứu' đồng yen

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ và Nhật Bản xác nhận đã phối hợp mua đồng yen ngày 31.7, nhằm chặn đà lao dốc của đồng tiền này xuống mức thấp nhất trong khoảng 40 năm so với USD. Đây là lần hiếm hoi 2 nước cùng can thiệp thị trường tiền tệ kể từ năm 2011, theo Reuters.

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những bước đi quyết đoán của Nhật Bản trên thị trường và trong chính sách tiền tệ nhằm điều chỉnh tình trạng đồng yen bị định giá thấp đáng kể", Bộ trưởng Bessent viết trên mạng xã hội X.

Ông khẳng định Bộ Tài chính Mỹ duy trì liên lạc chặt chẽ với Bộ Tài chính Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), đồng thời "không ngần ngại" tham gia các đợt can thiệp chung tiếp theo.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent phát biểu tại Washington D.C ngày 3.6.2026 ẢNH: REUTERS

Trong tuyên bố ngày 3.8, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết động thái ngày 31.7 nhằm đối phó "những biến động quá mức và mất trật tự" của đồng yen trong những tháng gần đây. Quan chức phụ trách ngoại hối của Nhật Bản Atsushi Mimura mô tả đây là minh chứng nổi bật cho liên minh Nhật - Mỹ, đồng thời cho biết Tokyo sẽ phối hợp với BOJ để hạn chế đà mất giá của đồng nội tệ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2.8 cho hay Washington hỗ trợ Tokyo vì quan hệ hữu nghị và lợi ích của kinh tế toàn cầu. "Nhật Bản đang đối mặt với đồng yen suy yếu và cần một chút trợ giúp. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ", ông Trump nói.

Sau khi 2 nước xác nhận can thiệp, đồng yen tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 3.8. Đồng yen Nhật tăng hơn 1% lên mức 155,39 so với đồng USD, khiến các nhà giao dịch cảnh giác trước một đợt can thiệp khác.

Ông Bessent cho biết đợt can thiệp có sử dụng Cơ chế mua lại dành cho các cơ quan tiền tệ nước ngoài và quốc tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, gọi tắt là FIMA Repo. Được Fed thiết lập trong đại dịch Covid-19, cơ chế này cho phép các ngân hàng trung ương nước ngoài dùng trái phiếu chính phủ Mỹ làm tài sản bảo đảm để vay USD ngắn hạn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ gọi FIMA là "điểm tựa quan trọng" và đề nghị Fed mở rộng cơ chế này nhằm tăng khả năng hỗ trợ các ngân hàng trung ương khi thị trường căng thẳng.

Các nhà phân tích nhận định động thái phối hợp cho thấy Mỹ và Nhật Bản muốn ngăn đà bán tháo đồng yen và trái phiếu chính phủ Nhật lan sang thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có nguy cơ đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao hơn.