Mỹ can thiệp để vực dậy đồng yen?

Financial Times dẫn một số nguồn tin cho hay Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã đại diện cho Bộ Tài chính Mỹ bán euro để mua yen thông qua các ngân hàng Goldman Sachs và Morgan Stanley. Bản tin của Financial Times không nêu rõ số lượng yen đã được mua vào.

Màn hình hiển thị tỷ giá của đồng yen so với USD tại phòng giao dịch của công ty kinh doanh ngoại hối Gaitame.com ở Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 31.7 Ảnh: Reuters

Trước đó vào ngày 31.7, một nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo cho một số ngân hàng về khả năng can thiệp vào thị trường yen và yêu cầu họ "sẵn sàng cho các hành động trong tương lai".

Một bức ảnh do Reuters chụp lại cuốn sổ tay của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong cuộc họp nội các ở Trại David (Maryland) cho thấy ông đang cân nhắc việc Mỹ mua vào lượng yen Nhật trị giá từ 5 tỉ đến 10 tỉ USD.

Bộ Tài chính Mỹ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận về bản tin Financial Times cũng như bức ảnh được chụp lại cuốn sổ tay của ông Bessent.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Bộ Tài chính Mỹ trực tiếp hỗ trợ đồng yen kể từ năm 2011, thời điểm bộ này phối hợp với các nước G7 (gồm Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Ý và Nhật Bản) để ổn định thị trường sau thảm họa động đất/sóng thần tại Nhật Bản, theo Reuters.

Thông tin về khả năng can thiệp của Bộ Tài chính Mỹ đã giúp yen tăng giá so với USD, thoát khỏi mức thấp nhất trong 40 năm được ghi nhận vào đầu tuần này, với mức tăng đáng kể trong cuối phiên giao dịch vào chiều 31.7.

Dữ liệu từ Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) cho thấy tỷ giá USD/yen đã giảm từ khoảng 158,9 yen lúc 16 giờ 14 (giờ Mỹ) xuống còn khoảng 157,6 yen ngay trước 17 giờ, giảm khoảng 0,8%.

Dữ liệu do Ngân hàng trung ương Nhật Bản công bố hôm 31.7 cho thấy nước này có thể đã bán ra tới 58,97 tỉ USD để mua yen trong ngày 30.7, cho thấy tín hiệu về những nỗ lực liên tục nhằm ngăn chặn đà suy yếu của đồng tiền này, theo Reuters.