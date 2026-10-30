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    Triều Tiên phô diễn dàn vũ khí, ông Kim Jong-un chỉ đạo thúc đẩy tích hợp AI

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    CHDCND Triều Tiên vừa tiến hành cuộc phô diễn vũ khí quy mô lớn với các dòng UAV tấn công và pháo phản lực.

    Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30.10 đưa tin nước này đã bắn thử thành công nhiều loại khí tài tiên tiến trong buổi trình diễn vũ khí. Hình ảnh được công bố cho thấy có sự xuất hiện của các dòng máy bay không người lái (UAV) tấn công cảm tử, UAV đa nhiệm có khả năng phóng tên lửa không đối đất, tên lửa hành trình và hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600 mm.

    Triều Tiên phô diễn dàn vũ khí, ông Kim Jong-un chỉ đạo thúc đẩy tích hợp AI- Ảnh 1.

    KCNA ngày 30.10 công bố ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự sự kiện trình diễn các loại vũ khí

    ẢNH: REUTERS

    Triều Tiên phô diễn dàn vũ khí, ông Kim Jong-un chỉ đạo thúc đẩy tích hợp AI- Ảnh 2.

    Vũ khí Triều Tiên tấn công mục tiêu giả định tại một hòn đảo

    ẢNH: REUTERS

    Theo KCNA, toàn bộ số UAV và tên lửa hành trình đều đánh trúng các mục tiêu giả định trên một hòn đảo với độ chính xác 100%.

    Phát biểu tại sự kiện, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định việc chiếm ưu thế tuyệt đối về công nghệ UAV là "lựa chọn không thể thiếu" trước những thay đổi liên tục của phương thức tác chiến hiện đại, theo AFP. Ông nhấn mạnh quan điểm sức mạnh chính là hòa bình, và hòa bình chỉ được đảm bảo bằng sức mạnh.

    Triều Tiên phô diễn dàn vũ khí, ông Kim Jong-un chỉ đạo thúc đẩy tích hợp AI- Ảnh 3.

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham quan nơi trưng bày mẫu UAV tấn công

    ẢNH: REUTERS

    Reuters dẫn lời ông Kim Jong-un nói thêm việc ứng dụng công nghệ AI cấp độ cao vào các hệ thống vũ khí không người lái phải được xem là ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên trong công cuộc xây dựng quân đội hiện đại.

    Sự kiện trình làng loạt vũ khí trên nối tiếp những cuộc thử nghiệm vũ khí trước đó của Bình Nhưỡng, bao gồm hệ thống ngư lôi dẫn đường chính xác và tên lửa siêu thanh tầm trung, vốn đều được cho là có tích hợp công nghệ AI.

    Truyền thông Triều Tiên đưa tin về sự kiện trên một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc hôm 29.10 ghi nhận khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ Triều Tiên hướng về vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

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