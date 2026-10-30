Iran nhận được thư từ Phó tổng thống Mỹ nhưng chưa phản hồi?

Truyền thông Iran ngày 29.10 đưa tin rằng Tehran đã nhận được một lá thư từ Phó tổng thống Mỹ JD Vance nhưng vẫn chưa đưa ra phản hồi, trong bối cảnh các nỗ lực nhằm khôi phục đàm phán hòa bình giữa hai quốc gia đang được tiến hành.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin rằng "Iran đã nhận được lá thư nhưng chưa phản hồi", trong khi hãng thông tấn Fars cũng đưa tin tương tự, dẫn lời "một nguồn tin am hiểu vấn đề".

Phía Mỹ chưa bình luận chính thức về thông tin trên.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance Ảnh: Reuters

Sập cột đá ở điểm du lịch nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 3 người chết

Theo AFP khuya 29.10, một vụ sạt lở đất do mưa lớn đã khiến một cột đá đổ sập tại vùng Cappadocia của Thổ Nhĩ Kỳ, địa danh được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và thường thu hút du khách từ nhiều nơi trên thế giới.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gurlek chia sẻ trên mạng xã hội X rằng: "Theo thông tin ban đầu, vụ việc đã khiến hai người thiệt mạng và 5 người khác bị thương… Các đội tìm kiếm và cứu nạn đang tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp khẩn trương nhằm tìm kiếm những nạn nhân khác có thể còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát". Các đội cứu hộ đã đưa thêm một thi thể ra khỏi đống đổ nát, nâng tổng số người thiệt mạng lên 3.

Các binh sĩ và đội cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường nơi một khối đá bị sập do sạt lở đất tại Cappadocia ngày 29.10 Ảnh: AFP/DHA

Thống đốc Alaska lệnh điều tra thông tin liên quan bầu cử giữa kỳ

Reuters khuya 29.10 đưa tin Thống đốc bang Alaska (Mỹ) Mike Dunleavy (thuộc đảng Cộng hòa) đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra cấp bang về các cáo buộc trong một bài báo trên tờ New York Times, cho rằng đảng Dân chủ đã vận động đưa các ứng cử viên "phá bĩnh" vào cuộc đua tranh ghế Thượng viện tại bang này.

Thống đốc Mike Dunleavy cho biết cuộc điều tra sẽ xem xét liệu có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào hay không. Trên mạng xã hội X, ông viết: "Bằng chứng sẽ quyết định các bước tiếp theo".

Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi tờ New York Times đưa tin rằng các trợ lý của ứng cử viên Dân chủ Mary Peltola đã tìm cách vận động hai ứng cử viên khác tham gia cuộc đua, với mục đích chia bớt số phiếu bầu của thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa là ông Dan Sullivan.

Ứng viên Dân chủ Mary Peltola tranh cử vào Thượng viện Mỹ tại bang Alaska Ảnh: Reuters

Ngày 29.10, Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên: "Thật khó tin là bà ấy (Mary Peltola) lại được phép ra tranh cử. Thành thật mà nói, tôi không hiểu làm sao người ta có thể cho phép một người như vậy tham gia tranh cử. Điều đó thật quá bất công".

Động thái này làm dấy lên nguy cơ xảy ra một cuộc tranh chấp phức tạp trong một cuộc đua vốn có thể quyết định quyền kiểm soát Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3.11.

Alaska là chiến địa trong khoảng 10 cuộc đua có tính cạnh tranh cao, đóng vai trò quyết định quyền kiểm soát Thượng viện.

Một tướng Mỹ bị cách chức

Truyền thông Mỹ loan tin một quan chức hoạch định quân sự cấp cao của nước này đã bị cách chức với cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật. Các kênh dẫn lời các nguồn tin giấu tên nói rằng trung tướng lục quân Brett Sylvia đã bị loại khỏi vị trí người đứng đầu bộ phận chiến lược, kế hoạch và chính sách thuộc Bộ Tham mưu Liên quân.

Cả CBS và Fox đều đưa tin việc ông Sylvia bị cách chức có liên quan đến các vụ rò rỉ thông tin. Trong đó, CBS dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc cho biết vị tướng này đã không vượt qua 3 lần kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối liên quan đến việc chia sẻ thông tin mật với giới truyền thông.

Ban đầu, một người phát ngôn của Bộ Tham mưu Liên quân đã đưa ra tuyên bố xác nhận việc ông Sylvia rời khỏi vị trí hiện tại và gửi lời chúc tốt đẹp đến ông. Tuy nhiên, tuyên bố này sau đó đã bị rút lại với lý do: "Sau khi xem xét kỹ lưỡng hơn, chúng tôi xác định rằng tuyên bố đó chưa phản ánh đầy đủ và chính xác các tình tiết sự việc", theo AFP.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, sau đó viết trên mạng xã hội X rằng Bộ Chiến tranh không dung thứ cho bất kỳ hành vi cố ý tiết lộ thông tin mật mà không được phép và đã thực hiện các biện pháp nhân sự cần thiết để bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Ông Parnell không nêu đích danh ông Sylvia và cho biết sẽ không có thêm bình luận nào về cá nhân này hay các tình tiết liên quan đến quyết định trên.

Phần Lan điều tra hình sự liên quan hoạt động phát quang của một công ty con Google

The Guardian ngày 29.10 đưa tin cảnh sát Phần Lan đã mở một cuộc điều tra hình sự về các hành vi có khả năng vi phạm luật môi trường tại địa điểm dự kiến xây dựng trung tâm dữ liệu của Google ở vùng nông thôn phía bắc nước này.

Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng Tuike Finland, một công ty con của Google, đã tiến hành phát quang và thoát nước trên diện tích 330 ha rừng tại khu vực dự kiến xây dựng ở Muhos, trước khi các đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật Phần Lan được hoàn tất.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 29.10, cảnh sát Phần Lan cho biết: "Dựa trên thông tin sơ bộ, đã xuất hiện những điểm chưa rõ ràng và thiếu sót trong công tác thoát nước và quản lý nguồn nước tại công trường dự án trung tâm dữ liệu của công ty Tuike Finland Oy… Quá trình điều tra hình sự sẽ xem xét, cùng nhiều khía cạnh khác, các tình tiết liên quan đến những vấn đề này".

Ông Antti Järvinen, Giám đốc quốc gia của Google tại Phần Lan, đã lên tiếng xin lỗi về việc phát quang rừng, nhưng lập luận rằng công ty đã hành động dựa trên "sự hiểu biết tốt nhất mà chúng tôi có về luật pháp vào thời điểm đó".