Bài tập đơn giản giúp hạ huyết áp hiệu quả

Động tác thể dục đơn giản có thể làm giảm huyết áp ảnh: afp

Trong cuộc nghiên cứu mới, các nhà khoa học muốn tìm hiểu những dạng tập luyện có thể giúp một người hạ huyết áp và duy trì việc kiểm soát huyết áp hiệu quả dù giảm tần suất vận động.

Đội ngũ chuyên gia đặc biệt tập trung nghiên cứu các dạng bài tập co cơ tĩnh, chỉ hình thức vận động trong đó cơ bắp co lại nhưng các khớp không chuyển động và chiều dài cơ không thay đổi.

Những dạng bài tập co cỡ tĩnh có thể kể đến như ngồi dựa tường, plank.

Trong cuộc nghiên cứu kéo dài 8 tuần, 100 người tham gia với độ tuổi trung bình 37 đã thực hiện các bài tập luyện sức bền sức bền ngắt quãng (IET).

Với phương pháp IET, người tập vận động cường độ cao và kế đến có những khoảng nghỉ ngắn, và cứ thế luân phiên trong suốt buổi tập. Trong thời gian này, đội ngũ nghiên cứu đo huyết áp từng người.

Sau đó, người tham gia từng bước giảm tần suất tập luyện nhằm xác định liệu ít vận động hơn trước có giúp duy trì những lợi ích sức khỏe đã đạt được hay không.

Dù nhóm tiếp tục tập luyện 3 lần/tuần có nhiều lợi ích nhất, những người chỉ duy trì 1 hoặc 2 bài tập co cơ tĩnh, chẳng hạn như ngồi dựa tường hoặc plank, vẫn duy trì được mức huyết áp thấp hơn.

Một trong các tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Jim Wiles, Giáo sư Đại học Canterbury Christ Church (Anh), cho hay tập luyện 3 lần/tuần tất nhiên đạt được nhiều lợi ích hơn trong việc giảm huyết áp cũng như sinh lý học.

Tuy nhiên, thậm chí chỉ tập luyện mỗi tuần một lần vì quá bận rộn vẫn có thể giúp người tập duy trì một số lợi ích sức khỏe, theo tiến sĩ Wiles.