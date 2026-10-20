Ô nhiễm không khí ảnh hưởng nguy cơ tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể ra sao?

Khói mù ở Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 17.10 do ảnh hưởng từ cháy rừng ở Indonesia ảnh: afp

Giới khoa học đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm gây tổn hại cho tim và phổi, nhưng ít có nghiên cứu tập trung phân tích ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với mắt.

Đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể bị đục, dẫn đến thị lực suy giảm và thậm chí có thể mất thị lực. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực trên toàn thế giới, với khoảng 94 triệu người đang bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, có khoảng 7,7 triệu người bị tăng nhãn áp, chỉ tình trạng dây thần kinh thị giác truyền tín hiệu giữa não và mắt bị tổn thương và có thể mất thị lực, theo Independent hôm 20.10.

Thành viên nhóm nghiên cứu là bác sĩ Ahmed Alnabihi, hiện Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vua Khaled ở Riyadh (Ả Rập Xê Út), cho biết báo cáo của nhóm ông nhằm xác định nếu môi trường có thể đẩy nhanh các vấn đề thị lực như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, giới y học có thể tìm ra phương pháp để hành động nhằm giảm những nguy cơ này.

Để rút ra kết luận, các chuyên gia đã tổng hợp 44 cuộc nghiên cứu dựa trên dữ liệu của hàng triệu người khắp Đông Á và Anh, bao gồm một số cơ sở dữ liệu về mắt lớn nhất thế giới.

Các nhà nghiên cứu tập trung đánh giá nồng độ của một số dạng chất gây ô nhiễm không khí, bao gồm bụi hạt, nitơ dioxide, lưu huỳnh dioxide, ozone và carbon monoxide.

Kết quả cho thấy nồng độ bụi mịn trong không khí càng cao thì nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp càng lớn.

Cụ thể, những người sống trong khu vực ô nhiễm nhất có nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp cao hơn đến 70% so với những người sống ở các khu vực ít ô nhiễm nhất.

Nguy cơ bị đục thủy tinh thể cũng gia tăng cùng với độ ô nhiễm.

Báo cáo trên đã được trình bày tại Đại hội lần thứ 44 của Hiệp hội Phẫu thuật Đục thủy tinh thể và Khúc xạ châu Âu diễn ra tại London (Anh) hồi giữa tháng 9.