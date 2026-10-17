CDC: Bệnh nhiễm nấm xâm nhập não gây tử vong cao đang tăng tại Mỹ

Trụ sở CDC Mỹ ở Atlanta, bang Georgia ảnh: reuters

Fox News hôm 16.10 dẫn cảnh báo mới của CDC Mỹ về sự lây lan của Cladophialophora bantiana (C. bantiana), một dạng nhiễm nấm với năng lực đủ sức xâm nhập não gây tử vong cao.

Dữ liệu từ phòng xét nghiệm vi sinh thuộc Đại học Washington cho thấy số ca nhiễm nấm C. bantiana đã tăng gần gấp 4 lần trong giai đoạn 2023 - 2025.

Khác với nhiều dạng nhiễm nấm chủ yếu xảy ra cho người có hệ miễn dịch yếu, khoảng một nửa số ca nhiễm C. bantiana được ghi nhận ở người vốn có sức khỏe bình thường.

Các nhà nghiên cứu CDC cho rằng nấm đi vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc thông qua vết thương ngoài da, sau đó theo đường máu di chuyển đến não.

Theo báo cáo của CDC, 88% số trường hợp được phát hiện qua mẫu mô não, có 12% được xác định từ mẫu mô phổi. Kết quả này củng cố giả thuyết cho rằng một trong những cơ chế lây nhiễm thường thấy là hít phải bào tử nấm qua đường hô hấp.

Tạp chí Medical Mycology đăng bài tổng hợp nghiên cứu cho thấy nhiễm nấm C. bantiana có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng, với tỷ lệ tử vong từ 60% đến 70% dù bệnh nhân được điều trị tích cực.

Hiện CDC Mỹ vẫn chưa xác định được nguyên nhân đằng sau sự gia tăng các trường hợp nhiễm nấm tại Mỹ, và kêu gọi xây dựng cơ chế báo cáo có hệ thống trên phạm vi toàn quốc nhằm theo dõi hiệu quả hơn các trường hợp mắc bệnh.

Các chuyên gia y tế công cộng khuyến cáo giới bác sĩ Mỹ nên cân nhắc khả năng nhiễm C. bantiana khi thăm khám những bệnh nhân có dấu hiệu áp xe não.

Phác đồ điều trị thường bao gồm phẫu thuật loại bỏ mô nhiễm bệnh, kết hợp sử dụng nhiều loại thuốc kháng nấm.