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    Thế giới

    Thời gian tốt nhất trong ngày để bổ sung sắt, vitamin D và B12

    Phi Yến
    Phi Yến
    Giới chuyên gia cho biết thời điểm uống thuốc bổ sung sắt, vitamin D và B12 tốt nhất trong ngày tùy thuộc vào bữa ăn, thức uống và những loại thuốc khác thay vì một thời gian cụ thể.
    This is the best time of day to take iron, vitamin D and B12 supplements - Ảnh 1.

    Quầy thảo dược, thuốc bổ sung vitamin và khoáng chất tại một hiệu thuốc ở Sydney(Úc)

    ảnh: reuters

    Cần lưu ý rằng đối với người trưởng thành nhìn chung khỏe mạnh, kết quả phân tích 84 cuộc nghiên cứu cho thấy việc bổ sung vitamin và khoáng chất thường xuyên lại ít hoặc không mang đến tác dụng bảo vệ trước nguy cơ tim mạch, ung thư hoặc nguy cơ tử vong sớm.

    Khi có lý do cần phải uống thực phẩm bổ sung, thời gian uống trong ngày đôi khi ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ. Và các kết quả nghiên cứu cho thấy thời điểm ở đây không phải là một khung giờ cụ thể, mà thường liên quan đến bữa ăn, thức uống và những loại thuốc khác, theo báo Independent.

    Sắt - thực phẩm bổ sung cần lưu ý nhất

    Khi được bác sĩ kê đơn bổ sung sắt, cần chú ý không nên uống cùng cà phê.

    Theo một báo cáo, cà phê có thể làm giảm đáng kể khả năng hấp thu sắt, giảm đến 54% lượng sắt được hấp thu nếu uống cùng với cà phê thay nước. Còn uống viên bổ sung sắt trong lúc ăn sáng làm giảm mức hấp thu đến 66%, dù bữa ăn có nước cam.

    Cũng theo báo cáo này, khả năng hấp thu viên bổ sung sắt tăng 30% khi uống cùng 80 mg vitamin C, trong khi liều 500 mg lại không mang đến lợi ích gì thêm.

    Canxi có thể làm giảm hấp thu sắt trong một bữa ăn hoặc một lần dùng thuốc, đặc biệt khi sử dụng với lượng lớn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của canxi đối với tình trạng sắt trong dài hạn là nhỏ. Nếu được khuyến nghị sử dụng cả canxi và sắt, cần hỏi kỹ bác sĩ liệu có nên uống canxi và sắt cách xa nhau hay không.

    Nhìn chung, sắt được hấp thu tốt hơn khi bụng đói nhưng có thể gây buồn nôn, táo bón, tiêu chảy hoặc đau bụng. Uống cùng thức ăn có thể giúp cơ thể dễ dung nạp hơn, dù bị giảm mức hấp thu.

    Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS) khuyến nghị nên uống bổ sung sắt nửa tiếng trước khi ăn hoặc 2 giờ sau khi ăn. Nếu bao tử khó chịu khi dùng thuốc, có thể uống cùng hoặc sau bữa ăn.

    Vitamin D - nên uống cùng bữa ăn

    Vitamin D là vitamin hòa tan trong chất béo. Một cuộc nghiên cứu phát hiện vitamin D3 được hấp thu tốt hơn khi dùng cùng bữa ăn có chất béo so với bữa ăn không có chất béo. Kết quả này ủng hộ việc uống viên vitamin D trong một bữa ăn.

    Nghiên cứu chỉ so sánh hàm lượng chất béo trong các bữa ăn, nên không thể kết luận rằng uống vào bữa sáng hoặc bữa tối là tốt hơn.

    Bên cạnh đó, một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu hoặc chuyển hóa vitamin D của cơ thể. Trong số đó có orlistat, thuốc điều trị béo phì bằng cách làm giảm hấp thu chất béo, và các loại thuốc corticosteroid như prednisolone, được sử dụng để giảm viêm.

    Cần thông báo với bác sĩ về những loại thuốc mình đang uống khi cần bổ sung vitamin D để đưa ra phương án thích hợp.

    Vitamin B12 - lý do quan trọng hơn thời điểm uống

    Vitamin B12 hỗ trợ quá trình sản xuất hồng cầu và hoạt động của hệ thần kinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy người ăn chay không uống vitamin bổ sung có lượng vitamin B12 kém hơn người ăn theo chế độ có thịt, cá.

    Với hầu hết sản phẩm B12, nguyên nhân cần bổ sung quan trọng hơn thời điểm uống trong ngày, và cần có ý kiến bác sĩ uống như thế nào là phù hợp.

    Metformin và các thuốc làm giảm tiết axít dạ dày như omeprazole có thể làm giảm hấp thu B12 theo thời gian. Đối với viên bổ sung B12, NHS khuyến nghị nên uống lúc bụng đói.

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