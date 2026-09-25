Tại sao nên ăn với người yêu?

Nghiên cứu cho thấy dùng bữa một mình không có lợi cho đường huyết ảnh: reuters

Báo cáo ghi nhận lượng đường huyết sau bữa ăn có cùng hàm lượng carbohydrate trong một môi trường như nhau ở những người ăn cơm với người yêu hoặc người thân yêu có mức tăng thấp hơn so với người dùng bữa một mình.

Không những thế, lượng đường huyết ở nhóm ăn cùng nhanh chóng trở về mức bình thường so với những người ăn một mình.

Đó là kết quả rút ra từ cuộc nghiên cứu của Đại học Hebrew ở Jerusalem và đăng trên chuyên san Science Advances. Theo đội ngũ các nhà khoa học đằng sau nghiên cứu mới, cơ thể con người có khả năng tự điều chỉnh hiệu quả hơn khi ở bên những người mà mình yêu thương.

"Chúng ta thường cho rằng cơ thể là một hệ thống biệt lập tự điều chỉnh bản thân", theo tác giả báo cáo, giáo sư Shir Atzil.

"Thế nhưng, phát hiện của chúng tôi cho thấy khía cạnh sinh lý ở cơ thể người về bản chất mang tính xã hội. Ở gần một người mình yêu thương giúp cơ thể giảm đi phần năng lượng cần tiêu tốn để tự điều chỉnh về mặt thể chất", giáo sư Atzil cho biết,

Mức độ ảnh hưởng trên còn đi xa hơn khả năng giúp ổn định lượng đường huyết. Nghiên cứu ghi nhận được sự hiện diện gần gũi của người thân cũng giúp những người tham gia điều hòa thân nhiệt tốt hơn trong môi trường nhiệt độ thấp, và giảm phản ứng căng thẳng ở người trưởng thành và trẻ sơ sinh (dưới 12 tháng tuổi).

Những ích lợi trên vẫn xuất hiện ngay cả khi không có sự tiếp xúc cơ thể, mà chỉ cần có sự hiện diện của người thân yêu đủ để mang đến tác động tích cực cho bản thân một người.

Nghiên cứu mới được thực hiện dựa các phát hiện trước đây về mối liên hệ giữa sự đồng hành với khả năng điều hòa đường huyết. Năm 2023, chuyên san British Medical Journal công bố báo cáo cho cho thấy những người từ 50 tuổi trở lên sống cùng bạn đời có mức đường huyết trung bình thấp hơn những người sống một mình, dù mối quan hệ của họ hòa thuận hoặc căng thẳng.

Một báo cáo năm 2021 của Đại học Mở Catalonia và Đại học Tự trị Barcelona (Tây Ban Nha) cũng phát hiện các thanh thiếu niên thường xuyên ăn cùng gia đình, không dùng thiết bị điện tử trong lúc ăn, và trò chuyện thoải mái với người thân, có khả năng nhận biết cảm giác no tốt hơn, qua đó góp phần phòng ngừa béo phì.