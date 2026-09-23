Duy trì một thói quen suốt đời có thể làm chậm lão hóa

Một cụ già tập thể dục ở công viên Bắc Kinh (Trung Quốc) ảnh: afp

Cho đến nay, những nghiên cứu về lợi ích của hoạt động thể chất ở người lớn tuổi chủ yếu tập trung vào mối liên hệ giữa việc tập luyện và nguy cơ tử vong trong những năm cuối đời.

Thế nhưng, nghiên cứu mới nhất lại đánh giá mối liên hệ giữa tập thể dục và một chỉ số sức khỏe gọi là "khả năng sinh lực". Đây là thước đo khả năng duy trì sức chống chịu của cơ thể khi tuổi tác tăng lên, giúp con người tiếp tục đời sống tích cực và khỏe mạnh.

Tập thể dục từ 30 năm trở lên có lợi ích gì?

Đội ngũ chuyên gia tiến hành khảo sát mối liên hệ này ở một nhóm nhỏ khoảng 40 người tại thành phố Nice (Pháp), với những người tham gia có độ tuổi trung bình là 64.

Gần phân nửa các đối tượng duy trì hoạt động thể dục nhịp điệu ít nhất 3 lần/ tuần trong suốt 30 năm. Chế độ vận động của họ bao gồm ít nhất 2,5 giờ tập luyện ở mức độ vừa phải mỗi tuần.

20 người còn lại không tập thể dục hoặc thường xuyên tham gia các môn thể thao, với thời lượng vận động không quá 75 phút mỗi tuần.

Dữ liệu thu được bao gồm nhịp tim, sức mạnh cơ bắp, các chỉ dấu trong máu và chức năng phổi.

Những thông tin này được thu thập thông qua bảng câu hỏi và thiết bị cảm biến đeo trên người, sau đó được tổng hợp thành một chỉ số duy nhất gọi là "điểm sinh lực".

Biện pháp này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn năng lực của cơ thể ứng phó những tác nhân gây căng thẳng tăng theo cùng tuổi tác, còn gọi là dự trữ sinh lý. Đây là khái niệm được dùng để nhằm làm rõ sự khác biệt giữa quá trình lão hóa khỏe mạnh và lão hóa bệnh lý.

Kết luận là gì?

Khi tiến hành so sánh hai nhóm, các nhà nghiên cứu không phát hiện những khác biệt đáng kể về mức năng lượng và chuyển hóa, cũng như chức năng thần kinh và cơ bắp.

Tuy nhiên, dự trữ sinh lý lại có sự khác biệt giữa hai nhóm.

Cụ thể, trung bình độ bão hòa oxy trong máu ở nhóm duy trì việc tập thể dục là 96,8%, so với 94,8% ở nhóm ít vận động.

"Khả năng sinh lực được ghi nhận cao hơn ở những người duy trì hoạt động thể chất suốt đời", các nhà khoa học trình bày trong nghiên cứu được công bố trên Tạp chí GeroScience.

Nghiên cứu cho thấy chỉ số trên cũng giảm theo tuổi tác, nhưng mức độ sụt giảm không giống nhau giữa những người tiếp tục vận động và những người không duy trì thói quen này.