Tiếp xúc với người gây phiền phức khiến con người già đi nhanh hơn?

Theo nghiên cứu, các nhà khoa học cho rằng một người mà cuộc sống họ gặp nhiều “người gây phiền phức” (hassler) sẽ khiến họ nhanh lão hóa hơn. Nhóm khoa học xem “hassler” là những người “gây vấn đề hoặc làm cuộc sống khó khăn hơn”.

Tờ USA Today ngày 10.3 dẫn nghiên cứu trên, được đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy Sciences (PNAS) hồi tháng 2, chỉ ra cứ gặp một người gây phiền phức, tốc độ lão hóa tăng thêm 1,5%, tương đương mỗi người sẽ “già” thêm 9 tháng tuổi sinh học so với thông thường.

Nghiên cứu mới chỉ ra gặp những người gây phiền phức có thể làm tăng quá trình lão hóa ở mỗi cá nhân ẢNH: REUTERS

Các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu từ hơn 2.000 cá nhân trong một cuộc khảo sát sức khỏe được tiến hành ở bang Indiana, Mỹ. Người tham gia trả lời về các mối quan hệ xã hội, và họ thường xuyên bị người khác gây khó khăn ra sao. Các cá nhân cũng cung cấp mẫu nước bọt để phân tích ADN nhằm đánh giá thay đổi trong quá trình lão hóa sinh học, cho phép nhóm khoa học so sánh tốc độ lão hóa giữa những người có và không có các mối quan hệ gây phiền phức.

Mặc dù nhóm khoa học vẫn xét đến các tác nhân gây lão hóa, như áp lực tài chính, tuổi thơ khó khăn hay thói quen hút thuốc, song việc có các mối quan hệ tiêu cực cũng được xem là tác nhân quan trọng làm tăng quá trình lão hóa.

"Những kết quả này cho thấy rằng những người gây phiền phức trong quan hệ xã hội của một cá nhân có thể là một yếu tố nguy cơ sinh học quan trọng nhưng thường bị bỏ qua", các tác giả viết.

Căng thẳng mãn tính là một trong những nguyên nhân phổ biến gây lão hóa. Các nhà khoa học đã tổng hợp các nghiên cứu và đúc kết rằng những mối quan hệ độc hại, khiến cuộc sống của một cá nhân thêm khó khăn, có thể gây ra những hậu quả lâu dài cho sức khỏe.

Nhóm khoa học lưu ý kết quả trên không phản ánh mối quan hệ nhân quả và nghiên cứu cũng có những hạn chế về phương pháp luận, như thiếu dữ liệu về các chỉ số sinh học của cá nhân.

Nghiên cứu trên nhằm cung cấp cái nhìn về yếu tố gây căng thẳng mãn tính dẫn đến lão hóa, cũng như đặt ra nhu cầu điều chỉnh các mối quan hệ xã hội để hạn chế những mối quan hệ tiêu cực. Theo The Guardian, trước đây đã có các nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ tích cực sẽ góp phần làm chậm quá trình lão hóa và nghiên cứu trên tập trung vào hướng ngược lại - rằng mối quan hệ tiêu cực sẽ khiến chúng ta dễ “tổn thọ” hơn.