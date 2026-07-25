Có lẽ đã xác định được ngưỡng cực hạn của tuổi thọ con người

Khoa học có thể đã tìm ra giới hạn của tuổi thọ ở người ảnh: reuters

Đội ngũ nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ Skolkovo (Nga) đã sử dụng mô hình nhằm xác định tuổi thọ cực hạn ở người nếu mọi nguyên nhân chính dẫn đến lão hóa đều được loại bỏ, trừ các đột biến ở tế bào soma.

Theo Cleveland Clinic (Mỹ), đột biến ở tế bào soma là những thay đổi diễn ra trong ADN của các tế bào sau khi thụ thai, ngoại trừ tế bào sinh sản là trứng và tinh trùng. Đây là những đột biến có thể gây ra những bệnh lý di truyền có thể ảnh hưởng đến sức khỏe ở người.

Trong báo cáo mới về tuổi thọ con người đăng trên chuyên san NPJ Ageing và Nature, các nhà khoa học Nga đã xây dựng một mô hình toán học mô phỏng quá trình suy giảm chức năng của các cơ quan khác nhau trong quá trình các đột biến ở tế bào soma tích lũy theo thời gian.

Họ đưa ra một kịch bản lý tưởng, theo đó những nguyên nhân còn lại thúc đẩy lão hóa như viêm mạn tính, rối loạn chức năng ty thể và sự tích tụ của các tế bào già cỗi đều có thể được đảo ngược.

Kết quả cho thấy các cơ quan trong cơ thể phản ứng rất khác nhau trước tổn thương do đột biến ADN.

Não và quả tim là hai cơ quan đặc biệt dễ bị tổn thương vì một số tế bào quan trọng của chúng hầu như không thể tái tạo hoặc hiếm được phân chia sau khi con người sinh ra.

Ngược lại, gan liên tục thay thế các tế bào già cỗi và suy giảm chức năng, nhờ đó có khả năng phục hồi tốt hơn.

Khi đội ngũ chuyên gia kết hợp các mô phỏng thực hiện đối với những cơ quan khác nhau vào một mô hình duy nhất, họ phát hiện nếu quá trình lão hóa chỉ do đột biến ADN gây ra, một nửa dân số loài người sẽ sống ít nhất từ 146 đến 194 năm, còn một nửa sẽ qua đời trước ngưỡng này.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng khám phá mới phụ thuộc đáng kể vào những giả định về cách các cơ quan tương tác và suy giảm chức năng. Họ cảnh báo rằng phát hiện mới chỉ nên xem là một mô hình lý thuyết, chứ chưa phải là bằng chứng thực nghiệm.