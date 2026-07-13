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Thế giới Chuyện lạ

Khai quật lăng mộ 3.000 năm tuổi ở Ai Cập

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên

Các nhà khảo cổ đã khai quật được một lăng mộ 3.000 năm tuổi gần thành phố miền nam Luxor của Ai Cập, theo thông tin từ Bộ Du lịch và Cổ vật nước này.

Archaeologists uncover 3,000-year-old tomb near Egypt's Luxor - Ảnh 1.

Hình ảnh bên ngoài (phải) và bên trong ngôi mộ

ảnh: bộ du lịch và cổ vật ai cập

AFP hôm nay 13.7 dẫn thông báo của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết lăng mộ 3.000 năm tuổi thuộc về một người tên Paser, được đoàn khảo cổ đến từ Đại học Leiden (Hà Lan) phát hiện tại khu nghĩa địa Sheikh Abd el-Qurna trên bờ tây thuộc Luxor.

Các chuyên gia cho rằng lăng mộ có niên đại từ thời Ramesside, vốn trải dài từ vương triều thứ 19 và 20 của Ai Cập cổ đại. Kết luận này dựa trên những chữ khắc được tìm thấy bên trong ngăn mộ.

Nằm ở phía đông của khu nghĩa địa cổ, lăng mộ được xây theo bố cục truyền thống của các lăng mộ của thời kỳ Thebes thuộc Tân Vương quốc (1570–1069 trước công nguyên).

Nơi này bao gồm một phần sân bên ngoài dẫn đến một gian thờ được cắt vào đá có hình dạng chữ T ngược, với những phòng chôn cất nằm bên dưới mặt đất.

Các nhà khảo cổ tìm được một số yếu tố kiến trúc được bảo tồn tốt ở phần sân ngoài, bao gồm một cái bàn xây bằng gạch được thiết kế để đặt bia mộ và cầu thang hai bên có lối dẫn đến cửa vào.

Bên trong, họ phát hiện những chữ viết ghi tên Paser và mô tả ông thực hiện việc thờ cúng nhiều vị thần trong các ngôi đền, cũng như bản khắc họa ông ngồi với vợ trước một cái bàn chất lễ vật.

Đội ngũ khai quật cho biết sẽ tiếp tục ghi chép và nghiên cứu nhằm xác định cụ thể thông tin về chủ nhân ngôi mộ, cũng như tìm hiểu thêm về khía cạnh lịch sử cũng như khảo cổ của công trình.

Phát hiện trên được công bố trong lúc Ai Cập đang nỗ lực quảng bá những thành tựu khảo cổ nhằm ủng hộ du lịch, lĩnh vực mang đến nguồn thu ngoại tệ chính cho nước này.

Luxor được công nhận là một trong số những trung tâm khảo cổ quan trọng nhất của thế giới.

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