Phát hiện hành tinh sống sót dù sao trung tâm tàn lụi

Hình ảnh minh họa ý tưởng hành tinh WD1856 b xoay quanh sao lùn trắng ảnh: NASA/ ESA/ CSA

Khoảng 5 tỉ năm nữa, mặt trời của chúng ta sẽ bước vào cái chết được dự báo trước và "tàn sát" những hành tinh gần nhất, có thể cả trái đất, nhưng các hành tinh xa hơn có thể vẫn sống sót.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã có thể quan sát được một ngoại hành tinh, chỉ những hành tinh ngoài hệ mặt trời, vẫn tồn tại nhiều tỉ năm sau cái chết của sao trung tâm như trái đất.

Nằm cách trái đất khoảng 81 năm ánh sáng ở phạm vi chòm sao Thiên Long, hành tinh có tên WD 1856 b, với khối lượng lớn gấp 8 lần sao Mộc, vốn là hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời.

Hành tinh đang xoay quanh sao lùn trắng là kết quả sau khi một ngôi sao có khối lượng gấp tối đa 2 lần mặt trời đã chết cách đây khoảng 5 tỉ năm.

Nhiệt độ khí quyển của hành tinh này vào khoảng 127 độ C, cao một cách bất ngờ so với dự đoán trước đó.

WD 1856 b hiện xoay quanh sao lùn trắng ở khoảng cách gần. Khoảng cách giữa hành tinh và sao lùn trắng gần gấp 50 lần so với khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. Hành tinh mất khoảng 1,4 ngày để xoay quanh sao trung tâm.

Trường hợp của WD 1856 b minh họa cho kịch bản bằng cách nào một số hành tinh vẫn có thể tồn tại sau cái chết của sao trung tâm, như điều có thể xảy ra cho một số hành tinh của hệ mặt trời.

Nhờ kính viễn vọng James Webb, đội ngũ nghiên cứu ghi nhận hành tinh chủ yếu được cấu tạo từ hydro và helium, tương tự sao Mộc, nhưng lại chứa lượng khí methane cao bất thường.

Họ cho rằng nhiệt độ tương đối cao của WD 1856 b là kết quả của quá trình quỹ đạo của hành tinh bị kéo ngày càng gần sao lùn trắng.

Tuy nhiên, những gì WD 1856 b trải qua cũng khác khá nhiều so với những gì có thể xảy đến cho các hành tinh của chúng ta.

WD 1856 b nằm trong môi trường hấp dẫn bất thường, với sao lùn trắng là một phần của hệ ba sao bên cạnh 2 sao lùn đỏ, với mỗi sao chỉ bằng khoảng 30% khối lượng của mặt trời, theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature.

"Đây là một trong số các hệ sao lạ lùng nhất mà chúng tôi từng quan sát", Đài CNN dẫn lời nhà vật lý thiên văn Christopher O'Connor của Đại học Northwestern (Mỹ), đồng tác giả báo cáo.