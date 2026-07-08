Phát hiện hài cốt cùng đôi nhẫn vàng 2.000 năm tuổi ở Thái Lan

Hình ảnh chiếc nhẫn vàng trơn được tìm thấy cùng với hài cốt ở di chỉ khảo cổ Don Yai Thong thuộc tỉnh Phetchaburi ảnh: Sở Mỹ thuật Thái Lan via AP

Hai nhẫn vàng 2.000 năm tuổi được tìm thấy cùng với hài cốt người trong cuộc khai quật vẫn đang diễn ra tại di chỉ khảo cổ Don Yai Thong thuộc tỉnh Phetchaburi hồi tuần trước, theo AP dẫn thông cáo báo chí của Sở Mỹ thuật thuộc Bộ Văn hóa Thái Lan.

Trong đó, một nhẫn vàng có khắc ký tự được cho là chữ Brahmi, một hệ thống chữ viết cổ của Ấn Độ. Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia, dòng chữ có nội dung "pusarakhitasa", có nghĩa "người được Pushya bảo hộ".

Pushya được xem là một trong những chòm sao mang lại thịnh vượng và may mắn nhất trong thiên văn học truyền thống của Ấn Độ.

Chiếc nhẫn vàng thứ hai có khắc chữ Brahmi, đọc là pusarakhitasa, tức "người được Pushya bảo hộ" ảnh: Sở Mỹ thuật Thái Lan via AP

Chiếc nhẫn còn lại không có hoa văn hoặc chữ khắc, mà chỉ là một chiếc nhẫn trơn. Sở Mỹ thuật dẫn lời các chuyên gia cho rằng chủ nhân của hai chiếc nhẫn có lẽ là một thương gia thuộc đẳng cấp Vaishyas trong hệ thống đẳng cấp xã hội cổ đại của Ấn Độ.

Di chỉ khảo cổ Don Yai Thong, cách Bangkok gần 130 km về hướng tây nam, được phát hiện hồi đầu năm sau khi người dân địa phương tìm được những mẩu của trống đồng cổ đại bên trong một ruộng lúa.

Các chuyên gia sau đó xác định di chỉ trên có niên đại vào cuối thời tiền sử ở Thái Lan, giai đoạn còn được biết đến là thời đại đồ sắt cách đây từ 1.500 đến 2.500 năm trước.