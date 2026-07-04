Người 'hobbit' có lẽ đi theo hướng tiến hóa kém phát triển hơn

Mô hình người Homo floresiensis được trưng bày ở Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử Tự nhiên thuộc Viện Smithsonian ở Washington D.C

ảnh: thụy miên

Kết quả nghiên cứu mới bổ sung thêm chứng cứ cho thấy người Homo floresiensis, người cổ đại đã tuyệt chủng với bộ não chỉ nhỉnh hơn tinh tinh, có lẽ không tiến hóa như vẫn tưởng.

Để rút ra kết luận trên, đội ngũ các nhà khoa học quốc tế dẫn đầu là tiến sĩ Elizabeth Grace Veatch của Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử Tự nhiên thuộc Viện Smithsonian (Mỹ), đã nghiên cứu hơn 10.061 hiện vật và những yếu tố khác, theo báo cáo đăng trên chuyên san Science Advances hôm 3.7.

Sự tồn tại của người Homo floresiensis đã được phát hiện nhờ vào các hóa thạch được khai quật bên trong hang động Liang Bua của đảo Flores (Indonesia) năm 2003.

Lúc đó, các nhà khảo cổ học đã tìm được hộp sọ của một loài người có kích thước cỡ một quả bưởi và chiều cao vỏn vẹn 1 m.

Họ cũng tìm thấy nhiều công cụ bằng đá và xương của Stegodon florensis insularis, họ hàng đã tuyệt chủng của loài voi với kích thước tương đương bò rừng. Phát hiện này cho thấy người hobbit có thể đã dùng công cụ bằng đá đi săn và đủ sức hạ gục động vật cỡ lớn. Những khúc xương bị cháy của các động vật nhỏ hơn cũng đặt ra giả thuyết Homo floresiensis có thể nhóm lửa.

Dùng lửa và công cụ săn bắn là những đặc điểm tiến hóa cao cấp và quan trọng có liên quan với những loài người sở hữu bộ não lớn hơn như người Neanderthals, Homo sapiens hoặc Homo erectus. Thậm chí các nhà khoa học còn nghĩ đến khả năng người hobbit có họ hàng gần với người Homo erectus.

Trong một nghiên cứu mới, tiến sĩ Veatch muốn tìm hiểu kỹ hơn bằng cách nào người Homo floresiensis có thể sinh tồn trên một hòn đảo bị cô lập cách đây từ 190.000 đến 50.000 năm.

Kết quả cho thấy có vẻ như người hobbit chỉ dùng công cụ để lấy thịt thừa còn sót lại trên xác động vật đã bị rồng Komodo hạ gục.

Hơn nữa, người Homo floresiensis cũng chẳng dùng lửa để nấu nướng, mà dấu vết để lại nhiều khả năng thuộc về người Homo sapiens khi họ sử dụng hang động cách đây khoảng 46.000 năm, tức sau khi cả người Homo floresiensis lẫn Stegodon đều tuyệt chủng.

Cùng với cuộc nghiên cứu trước đó, phát hiện mới đã thay đổi cách thức giới chuyên gia nhìn nhận vị trí của loài Homo floresiensis trên cây phả hệ của loài người.