Khai quật được Tử thư Ai Cập cực hiếm

Một tử thư được trưng bày ở Bảo tàng Ai Cập tại Cairo ảnh: bảo tàng ai câp ở cairo

Tại khu vực Al-Ghuraifa ở miền trung Ai Cập, các nhà khảo cổ học vào năm 2023 đã tìm thấy một trong những quần thể mai táng từ thời Tân Vương quốc ( từ năm 1550 đến 1070 TCN). Trong quá trình khai quật, họ phát hiện một cuộn giấy cói ghi lại những câu thần chú dùng vào dịp tang lễ và được chôn theo người chết. Giới học giả ngày nay gọi những cuộn giấy cói dạng này là Sách của người chết, hay Tử thư.

Popular Mechanics hôm 27.6 dẫn lời các quan chức Ai Cập mô tả cuộn giấy trên là cuộn giấy có hoàn chỉnh đầu tiên được tìm thấy ở khu vực Al-Ghuraifa và vẫn còn giữ được chất lượng tốt.

Các nhà khảo cổ học ghi chép nhiều phát hiện tại khu nghĩa trang, từ những ngôi mộ được cắt bằng đá, tên những người được chôn cất ở đây. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cuốn Tử thư vẫn thu hút nhiều sự chú ý nhất, một phần do cổ vật được tìm thấy trong mộ phần chưa bị khai quật trước đó, và là cuốn Tử thư hoàn chỉnh vô cùng hiếm.

Dù vậy, đến nay vẫn có ít thông tin về hiện vật trên. Theo một số nguồn tin, cuộn giấy cói có chiều dài từ 13 đến 18 m.

"Nếu Tử thư dài đến thế và được bảo quản tốt, thế thì đó là phát hiện rất quan trọng và thú vị", Live Science dẫn lời bà Lara Weiss, Tổng giám đốc Bảo tàng Roemer và Pelizaeus (Đức).

Còn theo ông Foy Scalf, nhà Ai Cập học của Đại học Chicago (Mỹ), rất hiếm khi các nhà khảo cổ học có thể tìm được một Tử thư bên trong ngôi mộ chưa mở.

Giới chức Ai Cập trước đó cho hay cuộn giấy cói sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Lớn của Ai Cập. Và Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập thông báo bảo tàng đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến chính thức mở cửa ngày 3.7.