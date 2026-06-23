Sao chổi từng ngang dọc thiên hà đã ghé thăm hệ mặt trời

Ảnh chụp sao chổi liên sao 3I/Atlas ảnh: Nasa/ESA/Hubble/AFP

Sao chổi liên sao có tên 3I/Atlas đã lướt qua mặt trời hồi năm ngoái có thể cao tuổi hơn gần gấp 3 lần so với hệ mặt trời và không hề giống với bất kỳ thiên thể nào từng xuất hiện trước đó.

Sau khi được phát hiện hồi tháng 7.2025, sao chổi được công nhận là "vị khách" thứ ba tiến vào hệ mặt trời từ bên ngoài. Phát hiện này lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Thậm chí một nhà nghiên cứu nổi tiếng của Đại học Harvard (Mỹ) còn hoài nghi 3I/Atlas có lẽ là một phi thuyền ngoài hành tinh.

Giờ đây, các kính viễn vọng uy lực nhất hiện nay của thế giới đang tiết lộ thêm về "thân phận" bất thường của sao chổi độc nhất vô nhị.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature, 3I/Atlas có thể đã 12 tỉ năm tuổi. Trong khi đó, hệ mặt trời được cho hình thành cách đây khoảng 4,5 tỉ năm.

Tác giả báo cáo Martin Cordiner của Trung tâm bay không gian Goddard thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) nói với AFP rằng sao chổi này có lẽ là thiên thể cổ xưa nhất từng được quan sát bên trong hệ mặt trời.

Kết luận trên dựa vào tỷ lệ những đồng vị hóa học được phát hiện nhờ kính thiên văn không gian James Webb và Đài quan sát Alma tại Chile.

Kết quả thu được cho thấy 3I/Atlas sở hữu thành phần nguyên tố khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ vật thể nào của hệ mặt trời.

Vật thể liên sao mới phát hiện có thể là phi thuyền ngoài hành tinh?

So với các sao chổi của hệ mặt trời, 3I/Atlas chứa hàm lượng deuterium, một đồng vị của hydro thường xuất hiện trong nước nặng, cao gấp 10 lần. Hàm lượng nước nặng cao đến thế chỉ có thể hình thành trong môi trường cực kỳ lạnh giá.

Điều này có nghĩa là sao chổi nhiều khả năng còn là thiên thể lạnh nhất từng lộ diện trong hệ mặt trời, với chứng cứ đồng vị cho thấy sao chổi phải được sinh ra trong môi trường -243 độ C.

Dù vẫn chưa biết xuất xứ của 3I/Atlas, chuyên gia Cordiner cho hay sao chổi này có thể trải qua nhiều tỉ năm chu du khắp Dải ngân hà.