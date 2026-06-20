Mặt trời có lẽ sẽ không nuốt chửng trái đất

Trái đất và mặt trời nhìn từ không gian ảnh: nasa

Khi đốt cháy toàn bộ hydrogen trong lõi, mặt trời sẽ trải qua hai giai đoạn giãn nở lớn: đầu tiên trở thành sao khổng lồ đỏ, và kế đến là sao "AGB" khi cạn kiệt helium. Sao AGB chỉ giai đoạn cuối của quá trình sống của một ngôi sao.

Cái chết dữ dội của mặt trời sẽ mang đến ảnh hưởng đáng kể cho trái đất, theo Phys.org. Và theo giả thuyết được nhiều nhà thiên văn đồng ý, trái đất sẽ bị mặt trời nuốt chửng.

Tuy nhiên, báo cáo mới đăng trên chuyên san Astronomy & Astrophysics cung cấp các tính toán cho phép xây dựng mô hình mới. Theo đó, trái đất và thậm chí cả sao Hỏa nhiều khả năng tránh được số phận bị cuốn vào vòng xoáy tử thần về hướng mặt trời.

Tác giả báo cáo Mats Esseldeurs, nhà vật lý thiên văn thuộc Đại học Leuven (Bỉ), cho hay nhờ hiểu rõ hơn về vật lý thủy triều cũng như nắm được những dữ liệu tiên tiến nhất về quá trình thất thoát khối lượng của sao, nhóm của ông phát hiện trái đất có khả năng bị đẩy ra xa thay vì bị mặt trời nuốt chửng như các dự báo trước đây.

Và sao Hỏa cũng dự kiến có vận may như trái đất.

Thế nhưng, hai hành tinh gần mặt trời nhất lần lượt là sao Thủy và sao Kim không được may mắn, mà cuối cùng sẽ bị mặt trời nuốt chửng một cách cuồng nộ.

Sau khi gieo rắc nỗi kinh hoàng, mặt trời dần trở thành một sao lùn trắng. Khi không còn tạo ra các phản ứng nhiệt hạch ở lõi, sao trung tâm của chúng ta sẽ chậm rãi mờ và nguội đi theo thời gian.