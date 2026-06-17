Phát hiện hành tinh toàn mưa đá quý

Hình ảnh mô phỏng hành tinh khổng lồ khí WASP-121b ảnh: NASA, ESA

Hành tinh được đề cập có tên WASP-121b, thuộc nhóm sao Mộc siêu nóng và được xếp vào danh sách các hành tinh khắc nghiệt nhất nằm ngoài hệ mặt trời cho đến thời điểm này, theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature Astronomy.

WASP-121b, cũng là hành tinh khổng lồ khí, đang quay quanh sao trung tâm ở khoảng cách cực gần, với một năm chỉ vỏn vẹn 30 giờ rưỡi và bị khóa chặt một mặt về phía sao chủ.

Dưới tác động của lực hấp dẫn từ sao trung tâm, WASP-121b không giữ được hình cầu như các hành tinh bình thường, mà bị kéo giãn thành hình dạng của quả bóng bầu dục.

Với khoảng cách này, nhiệt độ ở phần ban ngày của hành tinh cao đến mức làm bốc hơi các kim loại. Còn phần đêm tối vĩnh cửu lại có mưa hồng ngọc và lam ngọc.

Để rút ra kết luận trên, các nhà thiên văn học đã nhờ đến kính James Webb quan sát khí quyển của WASP-121 b khi hành tinh di chuyển ngang qua sao trung tâm.

"Với năng lực quan sát chưa từng có, kính James Webb mang đến cho chúng ta những thông tin chi tiết nhất từ trước đến nay về các hành tinh xa xôi", theo tác giả báo cáo Cyril Gapp của Viện Max Planck về Thiên văn (Đức).

Nhà khoa học Gapp cho hay bằng cách đo lường sự thay đổi của khả năng hấp thụ ánh sáng trong lúc WASP-121b quay quanh trục, đội ngũ của ông đã có thể nghiên cứu khí quyển của hành tinh theo từng kinh độ.

Báo cáo nêu rõ kỹ thuật quan sát mới của đội ngũ chuyên gia Đức có thể được áp dụng trong lúc nghiên cứu các hành tinh siêu nóng, cho phép các nhà thiên văn học so sánh điều kiện khí quyển trong phạm vi rộng hơn đối với các thế giới xa xôi.