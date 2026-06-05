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Thế giới Chuyện lạ

Giải mã bí ẩn về siêu hố đen của Dải Ngân hà

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
05/06/2026 11:00 GMT+7

Các nhà thiên văn học cuối cùng đã có manh mối giải mã bí ẩn hơn 50 năm về siêu hố đen ở giữa Dải Ngân hà của chúng ta.

Scientists just solved a decades-old mystery about the black hole in the middle of our galaxy - Ảnh 1.

Hình ảnh tổng hợp về trung tâm Dải Ngân hà từ dữ liệu của ALMA

ảnh: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)

Đa số hố đen tạo ra những luồng gió hoặc luồng tia vật chất trong lúc ngấu nghiến mọi vật chất xung quanh. Cho đến nay, không ai có thể tìm được luồng gió sản sinh từ Sagittarius A**, siêu hố đen kiểm soát sự tăng trưởng và tiến hóa của Dải Ngân hà.

Trong khi đó, Sagittarius A* lần đầu tiên được phát hiện năm 1974.

Tuy nhiên, mới đây một hình ảnh chi tiết nhất từ trước tới nay của hố đen đã cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về luồng gió mà các nhà thiên văn học ước tính khoảng 20.000 năm tuổi, giúp họ hiểu thêm về vai trò của các siêu hố đen trong vũ trụ.

"Trừ phi hố đen tồn tại trong môi trường chân không tuyệt đối, nó chắc chắn phải tạo ra gió theo một cách nào đó", tờ The Independent (Anh) hôm nay 5.6 dẫn lời đồng tác giả báo cáo là nhà vật lý thiên văn Mark Gorski thuộc Đại học Northwestern (Mỹ). Giả thuyết này không thể xảy ra do vũ trụ không hề tồn tại trạng thái chân không tuyệt đối.

"Với các quan sát mới, đây là lần đầu tiên chúng tôi có được hình ảnh đủ rõ để nhìn thấy dấu vết của luồng gió này", chuyên gia Gorski đề cập đến cái mà giới khoa học đã tìm kiếm suốt hơn 50 năm qua.

Để làm được điều đó, các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu thập được từ 5 năm quan sát của mạng lưới viễn vọng vô tuyến ALMA ở Chile. Họ đã nhìn xuyên qua những màn khí và bụi trước khi che phủ tầm nhìn của nhân loại về Sagittarius A*.

Sau khi chụp được hình ảnh của khí gần hố đen, kế đến các nhà nghiên cứu xử lý dữ liệu nhằm giảm thiểu tác động đến từ tín hiệu vô tuyến của hố đen.

Kết quả là họ thu được một hình ảnh có độ sâu gấp 100 lần và độ sắc nét cao hơn 80 lần so với những bản đồ trước đó về khu vực trung tâm của Dải Ngân hà.

Nhờ vậy, họ tìm được một khoảng trống khổng lồ hình nón không có khí, vốn chỉ có thể tạo ra bởi luồng gió nóng của siêu hố đen.

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