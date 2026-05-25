Tìm được bằng chứng Dải Ngân hà từng 'nuốt chửng' một thiên hà khác?

Bức ảnh hình dung Dải Ngân hà và những quầng sao, một số có từ những đợt sáp nhập trước đó ảnh: ESA/Gaia/DPAC

"Nạn nhân" được đặt tên là Loki, theo tên vị thần đầy tinh quái trong thần thoại Bắc Âu. Phát hiện mới có thể thay đổi sự hiểu biết của con người về sự tiến hóa của Dải Ngân hà trong quá khứ xa xôi, theo Đài CNN hôm 24.5.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ước tính Dải Ngân hà trải rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng và chứa khoảng từ 100 – 400 tỉ sao. Một năm ánh sáng chỉ quãng đường ánh sáng di chuyển trong một năm, tức 9.460 tỉ km.

Dải Ngân hà, ngôi nhà của hệ mặt trời, không phải lúc nào cũng là một "gã khổng lồ" trong vũ trụ. Thiên hà này từ khoảng 12 tỉ năm trước bắt đầu lớn dần thông qua quá trình hợp nhất với một loạt thiên hà lùn.

Tuy nhiên, kích thước và khối lượng ban đầu của Dải Ngân hà đến nay vẫn là một câu hỏi mở, khiến các nhà khoa học đi tìm chứng cứ về sự tồn tại của các thiên hà "nạn nhân".

Để tìm những mảnh ghép bị thất lạc trên, các nhà thiên văn học giờ đây tập trung quan sát một nhóm sao nghèo kim loại đang nằm ở vị trí gần một cách bất thường với đĩa thiên hà, theo báo cáo đăng trên chuyên san Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Trong đó, đĩa thiên hà là một vùng không gian khổng lồ đang xoay tròn, chứa đa số các ngôi sao của Dải Ngân hà.

Còn những ngôi sao nghèo kim loại thường có sự liên hệ với những thiên hà lùn cổ đại, cũng là nhóm Dải Ngân hà có lẽ đã "đánh chén" theo thời gian để lớn mạnh như ngày nay.

Việc phát hiện tổ hợp nhiều sao nghèo kim loại gần đĩa thiên hà cho thấy Dải Ngân hà từng "nuốt chửng" một thiên hà cổ đại tên Loki. Và điều này có thể đại diện cho một mảnh ghép quan trọng nhưng trước đây bị bỏ sót trong lúc giới khoa học nghiên cứu quá trình cấu thành thiên hà của chúng ta.