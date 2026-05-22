Bằng cách nào Đại kim tự tháp Ai Cập đứng vững qua hàng ngàn năm động đất?

Các kim tự tháp ở Giza được xây dựng nhằm vĩnh viễn trường tồn để đảm bảo an toàn cho cuộc hành trình sang thế giới bên kia của các pharaoh thời Ai Cập cổ đại.

Để chắc chắn rằng những cánh cổng nối liền các thế giới có thể tồn tại trong thế giới này, người Ai Cập cổ đại đã xây dựng chúng với thiết kế vô cùng chính xác về khía cạnh cấu trúc và sự hiểu biết sâu sắc về môi trường địa chất xung quanh.

Đại kim tự tháp Khufu được hoàn tất cách đây 4.600 đến 4.450 năm. Kể từ đó, cấu trúc cao 138 m trải qua vô số các trận động đất mà không xảy ra bất kỳ tổn thất nghiêm trọng nào. Cho đến tận bây giờ, các nhà nghiên cứu vẫn chưa có nhiều chứng cứ nhằm giải thích sự bền bỉ ấn tượng ấy của kim tự tháp.

Trong một diễn biến mới, một đội ngũ các nhà nghiên cứu dẫn đầu là chuyên gia Asem Salama của Viện Nghiên cứu Quốc gia về Thiên văn và Địa vật lý ở Cairo (Ai Cập) đã tìm cách hóa giải bí mật đằng sau năng lực chống chịu địa chấn của kim tự tháp Khufu.

Và báo cáo đăng trên chuyên san Nature cung cấp những cái nhìn mới về sự tối ưu hóa trong kết cấu thiết kế của người Ai Cập cổ đại, và những đặc điểm về môi trường địa chất tại khu vực nhằm đảm bảo sự ổn định của cấu trúc xây dựng trước thiên tai.

Vùng đất của sự vĩnh hằng

Vua Khufu, vị pharaoh thứ hai của vương triều thứ tư, là người đầu tiên chọn xây dựng kim tự tháp tại Giza làm lăng mộ của ông. Đại kim tự tháp Khufu là công trình lớn nhất trong quần thể Giza, với ước tính tổng cộng 2,3 triệu khối đá xếp chồng lên nhau.

Tính đến thời điểm hiện tại, kỹ thuật xây dựng Đại kim tự tháp vẫn chưa được nắm rõ. Các nhà khảo cổ vẫn tranh luận về một số chi tiết đằng sau quá trình thi công các kim tự tháp Ai Cập cổ đại, trong khi tiếp tục nghiên cứu nhằm tìm hiểu lý do tại sao những kim tự tháp này hầu như chẳng bị hư hại đáng kể dù đối mặt nhiều trận động đất trong suốt hàng ngàn năm qua.

Khu phức hợp kim tự tháp ở Giza được ghi nhận trải qua một số trận động đất xảy ra trong bán kính khoảng 80 km. Trận động đất lớn nhất trong số này được ghi nhận ập đến ngày 7.8.1847 cường độ ước tính 6,8 độ Richter.

Ngày 12.10.1992, một trận động đất khác xảy ra với cường độ 5,8 độ Richter. Một số lớp đá ốp bên ngoài kim tự tháp rơi xuống đất trong vụ việc, nhưng nhìn chung kim tự tháp không bị ảnh hưởng.

Những rung động địa chấn

Nhằm hóa giải năng lực chống chịu động đất "thần sầu" của các kim tự tháp trong hàng ngàn năm qua, đội ngũ của chuyên gia Salama tiến hành ghi nhận các rung động môi trường xung quanh kim tự tháp tại 37 vị trí khác nhau.

Cuộc phân tích cho phép các nhà nghiên cứu đo đạc được sự dẫn truyền của các rung động đi qua những phần bên trong của kim tự tháp, các khối đá xây dựng và lớp đất nền xung quanh.

Các kết quả cho thấy đa số rung động tạo sự cộng hưởng xuyên suốt cấu trúc với tần số từ 2 đến 2,6 hertz, cho thấy những rung động này được phân bổ tương đối đồng đều trong toàn bộ cấu trúc ở những vị trí khác nhau. Bên ngoài kim tự tháp, rung động đo được ở mức 0,6 hertz.

Sự khác biệt về tần số rung động có thể giúp Đại kim tự tháp bền vững cho đến ngày nay, do giảm được các hiệu ứng cộng hưởng trong quá trình động đất xảy ra, hạn chế được tương tác giữa cấu trúc công trình và nền đất xung quanh.

Đội ngũ nghiên cứu cũng phát hiện rằng "căn phòng ngầm", được khoét trực tiếp vào nền đá dưới chân kim tự tháp, không ghi nhận tình trạng khuếch đại tần số rung động. Những phòng khác nằm ngay bên trên nơi chôn cất pharaoh cũng có thể đóng vai trò ngăn những rung động nguy hiểm truyền xuống khu vực an táng vị vua.